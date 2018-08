The Swatch: Aktienanalyse vom 16.08.2018: Genau das was haben wir angekündigt

Weitere Suchergebnisse zu "Lincoln National":

Am 16.08.2018, 23:43 Uhr notiert die Aktie The Swatch an ihrem Heimatmarkt SIX Swiss Ex mit dem Kurs von 425,4 CHF. Das Unternehmen gehört zum Segment "Bekleidung Accessoires & Luxusgüter".

Die Aussichten für The Swatch haben wir anhand 8 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 1 Analystenbewertungen für die The Swatch-Aktie abgegeben. Davon waren 1 Bewertungen "Buy", 0 "Hold" und 0 "Sell". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Buy"-Rating für die The Swatch-Aktie. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu The Swatch vor. Unterm Strich erhält The Swatch somit ein "Buy"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

2. Dividende: Das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs wird üblicherweise als Dividendenrendite angegeben. Der Wert kann börsentäglichen Schwankungen unterliegen und ist somit eine sich dynamische verändernde Kennzahl. The Swatch liegt mit einer Dividendenrendite von 1,77 Prozent aktuell nur leicht unter dem Branchendurchschnitt. Die "Apparel & Textile Products"-Branche hat einen Wert von 2,5, wodurch sich eine Differenz von -0,73 Prozent zur The Swatch-Aktie ergibt. Auf der Basis dieses Resultats bekommt die Aktie von der Redaktion eine "Hold"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

3. Technische Analyse: Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ist die The Swatch derzeit ein "Hold". Denn der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 427,91 CHF, womit der Kurs der Aktie (422,7 CHF) um -1,22 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies entspricht der Einstufung als "Hold". Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 462,04 CHF. Dies wiederum entspricht aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von -8,51 Prozent. Damit ist die Aktie in diesem Zeitraum ein "Sell"-Wert. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Hold".