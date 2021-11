The Swatch Aktie: Der ganz große Wurf!

Der Kurs der Aktie Swatch steht am 19.11.2021, 19:55 Uhr an der heimatlichen Börse Frankfurt bei 296 CHF. Der Titel wird der Branche "Bekleidung Accessoires & Luxusgüter" zugerechnet.

Unser Analystenteam hat Swatch auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 7 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Swatch liegt bei einem Wert von 26,43. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" (KGV von 47,92) unter dem Durschschnitt (ca. 45 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Swatch damit unterbewertet und erhält folglich eine "Buy"-Bewertung auf dieser Stufe.

2. Dividende: Swatch hat mit einer Dividendenrendite von 1,27 Prozent momentan einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (16.55%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche beträgt -15,27. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Swatch-Aktie in dieser Kategorie eine "Sell"-Bewertung.

3. Technische Analyse: Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet (s. Wikipedia). Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, wir betrachten hier den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Zunächst werfen wir einen Blick auf den längerfristigeren Durchschnitt der letzten 200 Handelstage. Für die Swatch-Aktie beträgt dieser aktuell 282,12 CHF. Der letzte Schlusskurs (296 CHF) liegt damit auf ähnlichem Niveau (+4,92 Prozent Abweichung im Vergleich). Auf dieser Basis erhält Swatch somit eine "Hold"-Bewertung. Nun ein Blick auf den kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt: Dieser beträgt aktuell 255,69 CHF, daher liegt der letzte Schlusskurs darüber (+15,77 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein anderes Rating für Swatch ergibt, die Aktie erhält eine "Buy"-Bewertung. In Summe wird Swatch auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Buy"-Rating versehen.

