The Story of a Face - Die unglaubliche Geschichte eines Gesichts in NATIONAL GEOGRAPHIC (FOTO)

Hamburg (ots) -Über drei Jahre begleiteten NATIONAL GEOGRAPHIC Journalisten diePatientin Katie Stubblefield und ihre Familie bei ihrer vollständigenGesichts-Transplantation in der Cleveland Clinic im US-BundesstaatOhio. Nie zuvor haben Reporter die Transplantation eines Gesichtes sointensiv dokumentieren und das medizinische Wunder dieser heiklenOperation im Detail verfolgen können. Katie ist weltweit erst der 40.Mensch, bei dem ein verstümmeltes Gesicht durch ein gespendetesersetzt werden konnte.Die aktuelle Ausgabe von NATIONAL GEOGRAPHIC erzählt ihreGeschichte."Wir wurden mehrmals gefragt, warum wir diese Geschichte drucken,obwohl vor allem die Fotos nicht ganz leicht zu verkraften sind,"sagt Jens Schröder, Chefredakteur der deutschen Ausgabe von NATIONALGEOGRAPHIC. "Die Antwort ist: Weil diese Reportage eine Hommage anden menschlichen Überlebenswillen ist. Und an die unglaubliche Kunstder modernen Chirurgie, über die man Staunenswertes lernt."Die Reportage handelt von einem persönlichen Schicksal und voneiner medizinischen Meisterleistung. Und führt anrührend und nahbarvor Augen, was unser Gesicht uns Menschen bedeutet. In einemergänzenden Artikel gibt die deutsche Ausgabe von NATIONAL GEOGRAPHICEinblicke in kulturelle und soziologische Aspekte von "Gesicht undIdentität" und den aktuellen Stand der Wissenschaft. Wissenschaftlererklären, warum unser Gesicht das Tor zu unserer Identität ist - unddass es nicht bloß eine Bühne für den Ausdruck unserer Gefühle ist,sondern dass Gefühle auch im Gesicht selbst ihren Ursprung habenkönnen.Der vollständige Artikel "The Story of a Face" erscheint in derSeptember Ausgabe von NATIONAL GEOGRAPHIC und ist bereits aufnatgeo.com/face abrufbar. Die deutsche Ausgabe von NATIONALGEOGRAPHIC 9/2018 ist ab dem 24.08. im Handel und online für 6,00EUR(mit DVD 9,95EUR) erhältlich.Die begleitende Video-Dokumentation zur Geschichte finden Sieonline unter: www.nationalgeographic.de und der US-Website:https://bit.ly/2nH7iuOWeiterführende Presseinformationen finden Sie unter:https://bit.ly/2L1eWJJHonorarfreies Bildmaterial zur Berichterstattung stellen wir Ihnenauf Anfrage gerne zur Verfügung.