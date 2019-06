The Stars Group gibt eine zweijährige Verlängerung der Partnerschaft mit Right to Play bekannt

Die Partnerschaft hat zum Ziel, über einen Zeitraum von zweiJahren 1 Million Pfund aufzubringen, um bedürftigen Kindern zu helfenOnchan, Isle Of Man (ots/PRNewswire) - The Stars Group (Nasdaq:TSG) (TSX: TSGI) hat für zwei weitere Jahre ihre Unterstützung fürihren Wohltätigkeitspartner Right To Play(https://www.youtube.com/watch?v=h88CKWRy-cE) angekündigt. Das Zielist, weitere 1 Mio. Pfund aufzubringen, um dazu beizutragen, einigender am stärksten gefährdeten Kinder der Welt eine qualitativhochwertige Bildung zu ermöglichen.PokerStars, die Vorzeige-Pokermarke von The Stars Group,kooperierte erstmals 2014 mit Right To Play über ihr firmeneigenesSpendenprogramm Helping Hands. Seitdem haben Spieler und Mitarbeitermehr als 1,7 Millionen Pfund gespendet. Für die Jahre 2019 und 2020sollen spannende Pläne das Leben unterprivilegierter Kinderentscheidend verändern.Die Partnerschaft zeigt, wie Right To Play Sport und Spiel nutzt,um gefährdete Kinder in Afrika, Asien und dem Nahen Osten zuunterstützen. Die Wohltätigkeitsorganisation hat mit Programmen zumSchutz, zur Bildung und Stärkung von Kindern und zur Abschirmung vorder harten Realität von Krieg und Missbrauch einen einzigartigenspielerischen Ansatz für Lernen und Entwicklung auf den Weg gebracht.Im vergangenen Monat war PokerStars außerdem Hauptsponsor des"Right To Play Sports Quiz 2019", das im Leonardo Royal Hotel LondonSt. Paul's stattfand und 262.000 Pfund einbrachte. PokerStarssponsert das Right To Play Sports Quiz seit 2016 und dieVeranstaltung konnte insgesamt mehr als 777.000 Pfund aufbringen."The Stars Group freut sich, ihre Partnerschaft mit Right To Playfortzusetzen. Die lebenswichtigen Spenden haben für so viele Kinderauf der ganzen Welt einen positiven Einfluss und wir möchten diesfortsetzen", so Sue Hammett, Leiterin des Programms fürUnternehmensspenden bei The Stars Group. "Wir planen, mit vielenspannenden Helping Hands-Spendeninitiativen in den nächsten zweiJahren weitere 1 Million Pfund zu sammeln.""Wir freuen uns sehr darüber, dass unser langjähriger Partner TheStars Group für weitere zwei Jahre mit Right To Play zusammenarbeitenwird", so Nikki Skipper, National Director von Right To Play UK."Hier bei Right To Play wissen wir, dass das Spiel ein mächtigesWerkzeug ist, um Kindern zu helfen, die Welt um sich herum zuverarbeiten, mit großer Not fertig zu werden und ihre Chancen imLeben zu erhöhen. Mit der Unterstützung von Partnern wie The StarsGroup können wir weiterhin einen großen Einfluss auf ihr Leben habenund ihnen helfen, schwierige Situationen zu überwinden. Wir freuenuns auf die Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern und Kunden von TheStars Group, um auch weiterhin etwas zu bewirken."Hinweise für Redakteure:Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte anpress@pokerstarsstarsgroup.com(file:///E:/TempXE/press@starsgroup.com).Informationen zu Helping HandsHelping Hands ist das Programm für Unternehmensspenden von TheStars Group Inc. Es unterstützt Wohltätigkeitsorganisationen, indemes Marken, Spieler und Mitarbeiter zur Unterstützung anspornt.Helping Hands ist die Verkörperung des Firmenethos von The StarsGroup, dass die Arbeit mit ihren Gemeinschaften und Menschen, umetwas zu bewirken, ein wesentlicher Bestandteil einesverantwortungsvollen Unternehmens ist. Helping Hands arbeitet mitWohltätigkeitsorganisationen vor Ort, in denen The Stars Group eineNiederlassung hat, und weltweit über ihre Wohltätigkeitspartner, wieCARE International und Right To Play, durch die sie den Gemeindenhelfen, sich von internationalen Notfällen zu erholen. Sie nutzenSport und Spiel, um das Leben der Kinder zu verändern. Seit seinerEinführung im Jahr 2013 hat Helping Hands mehr als 8 MillionenUS-Dollar für wohltätige Zwecke auf der ganzen Welt bereitgestellt.Spielen Sie mit Verantwortung! Weitere Informationen zumverantwortungsbewussten Spielen finden Sie auf unserer Webseite unterhttp://www.pokerstars.com/about/responsible-gaming/.Informationen zu Right to PlayRight To Play ist eine globale Wohltätigkeitsorganisation, dieSport und Spiel einsetzt, um das Leben von gefährdeten Kindern ineinigen der ärmsten Gemeinden der Welt zu verbessern. Jedes Kindverdient die Chance, im Leben erfolgreich und erfolgreich zu sein,aber jeden Tag sehen sich Millionen von Kindern Armut, Krieg,Krankheit und schlechter Bildung gegenüber. Diese Herausforderungengefährden ihre Zukunft und rauben ihnen ihr Potenzial. Right To Playgibt ihnen diese Chance zurück. Mit Sport und Spiel machen wirBildung zugänglich und unterhaltsam, vermitteln Kindernlebenswichtige Fähigkeiten, wie man Konflikte gewaltfrei löst und wieman Krankheiten vermeidet.Right To Play bildet Freiwillige und Lehrer vor Ort zu Right ToPlay-Coaches aus, die wichtige Bildungsprogramme in ihren Gemeindendurchführen. Auf diese Weise können über 32.000 Lehrer und Coachesjede Woche fast zwei Millionen Kinder in 15 Ländern Afrikas, Asiensund des Nahen Ostens erreichen.Das Ziel von Right To Play ist, Kinder, die in benachteiligtenGemeinschaften leben, eine Ausbildung zu ermöglichen und sie zustärken und zu schützen.Right To Play glaubt an eine Zukunft für jedes Kind, die Chancen,Förderung und Möglichkeiten bietet.Hier erfahren Sie mehr: www.righttoplay.org.ukVideo - https://www.youtube.com/watch?v=h88CKWRy-cEFoto - https://mma.prnewswire.com/media/902550/The_Stars_Group.jpgPressekontakt:press@pokerstarsstarsgroup.comOriginal-Content von: The Stars Group, übermittelt durch news aktuell