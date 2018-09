The Stars Group bringt BetStars Online-Sportwetten nach New Jersey

Toronto (ots/PRNewswire) -The Stars Group meldete heute, ihre Online-SportwettenmarkeBetStars in Partnerschaft mit Resorts Casino Hotel in New Jerseysgeregelten Online-Gaming-Markt eingeführt zu haben. BetStars.com,eine ursprünglich mobile Anwendung, bietet Nutzern aus New Jerseyneben bereits bestehenden Online-Poker- und Casinoangeboten von TheStars Group innovative und solide mobilbetriebene Sportwetten an,die über PokerStarsNJ und PokerStarsCasinoNJ zugänglich sind."Wir sind hocherfreut, BetStars zu Sportsfreunden nach New Jerseybringen zu dürfen", so Matt Primeaux, SVP Strategy & Operations USAbei The Stars Group. "Als eines der weltweit größten Unternehmen fürOnline-Gaming mit mehreren Millionen Kunden rund um den Globuskonnten wir BetStars erfolgreich in geregelten Märkten Europaseinführen. Wir freuen uns, unser New Jersey BetStars-Angeboterweitern und ausbauen zu dürfen, und unseren Kunden durch diegeschickte Nutzung des Erwerbs von Sky Betting & Gaming, der derGenehmigung durch die UK Competition and Markets Authority folgte,ein erstklassiges Produkt und weitreichende Erfahrung auf diesemneuen Entwicklungsmarkt bieten zu können."BetStars wird mit The Stars Groups unternehmenseigenerTechnologie- und Managementplattform für Spielerkonten betrieben undbietet Kundschaft in New Jersey neben The Stars Groups beliebtenOnline-Poker- und Casionprodukten ein einziges Konto, ein CommonWallet, verschiedene Einzahlungs- und Abhebungsoptionen sowie einreibungsloses Online-Wetterlebnis.Zusätzlich bietet BetStars In-Game-Wetten, Early Cash Out sowieerweiterte Bonusauszahlungen und Produkte an. Diese Wettmöglichkeitenwerden anfangs zahlreiche Sportarten umfassen wie unter anderemprofessioneller und von Studenten ausgetragener American Football,Basketball, Baseball, Golf, Hockey, Fußball und Tennis.Als Teil der Markteinführung wird BetStars eine Reiheaußergewöhnlicher, spielerfokussierter Werbeveranstaltungendurchführen, mit denen dem Unternehmen zu neuen Kunden verholfenwerden soll. Dazu gehören unter anderem ein Anmeldungs-Bonus undsogenannter 'Quotenboost', der sowohl Quoten als auch potentielleAuszahlungsbeträge (payouts) vervielfacht.Informationen zu The Stars GroupThe Stars Group ist ein Anbieter technologiebasierterProduktangebote in der weltweiten Gaming-Industrie und interaktivenUnterhaltungsbranche. Die Marken des Unternehmens zählen mehrereMillionen registrierte Benutzer rund um den Globus und geltengemeinsam als führende Anbieter von Online-Wetten und mobilenWettgeschäften, Poker, Casino sowie weiteren glücksspielbezogenenAngeboten. The Stars Group besitzt bzw. lizenziert Geschäftsabläufein der Gaming-Industrie und zugehörigen Bereichen sowie Marken, zudenen PokerStars, PokerStars Casino, BetStars, Full Tilt, BetEasy,Sky Bet, Sky Vegas, Sky Casino, Sky Bingo und Sky Poker sowieLive-Pokerturnierserien und Veranstaltungsmarken wie PokerStarsPlayers No Limit Hold'em Championship, European Poker Tour,PokerStars Caribbean Adventure, Latin American Poker Tour, AsiaPacific Poker Tour, PokerStars Festival und PokerStars MEGASTACKgehören. The Stars Group ist ein Glücksspielanbieter, der über diemeisten Lizenzen weltweit verfügt. Die Tochtergesellschaften desUnternehmens besitzen gemeinsam Lizenzen bzw. Genehmigungen in 19Rechtssystemen weltweit, einschließlich Europa, Australien undAmerika. The Stars Group verfolgt das Ziel, die weltweit populärsteiGaming-Destination zu werden, um Kunden zahlreiche Gewinnmomente zubescheren.Warnhinweis im Hinblick auf zukunftsgerichtete Aussagen undsonstige InformationenDiese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen undInformationen gemäß der geltenden Wertpapiergesetze enthalten.Zukunftsgerichtete Aussagen können, müssen jedoch nicht immer, durchdie Verwendung von Worten wie "annehmen", "planen", "fortführen","schätzen", "erwarten", "mögen", "werden", "beabsichtigen", "können","könnten", "sollten", "glauben" sowie ähnliche Bezugnahmen aufzukünftige Zeiträume oder deren Negativformen gekennzeichnet sein.Diese Aussagen basieren auf den momentanen Erwartungen desManagements und sind einer Reihe von Risiken, Unsicherheiten undAnnahmen ausgesetzt. Die tatsächlichen Ergebnisse können deutlich vondenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrücktoder impliziert sind. Angesichts dieser Unsicherheiten sollte sichauf zukunftsgerichtete Aussagen nicht übermäßig verlassen werden.Bitte beziehen Sie sich für weitere Informationen zu Faktoren,Annahmen und Risiken, die auf die zukunftsgerichteten Aussagen vonThe Stars Group zutreffen könnten, auf den jüngsten Jahresbericht,jährliche Abschlüsse, Zwischenbilanzen, Managementbesprechungen sowieAnalysen des Unternehmens. Sämtliche zukunftsgerichteten Aussagengeben lediglich die Sicht zu dem Zeitpunkt wieder, zu dem sie gemachtwurden. The Stars Group übernimmt keinerlei Verpflichtung, irgendeinezukunftsgerichtete Aussage zu korrigieren oder zu aktualisieren oderdiese an neue Informationen, zukünftige Ereignisse oder Entwicklungenoder aus irgendeinem anderen Grund anzupassen.Medienfragen richten Sie bitte an: Eric Hollreiser:Press@starsgroup.comOriginal-Content von: The Stars Group, übermittelt durch news aktuell