The Sphere erhält bei den Global Carrier Awards 2018 von Capacity Auszeichnung als Best Cloud Innovation

Globale Telekomumgebung mit Blockchain, maschinellem Lernen undverteilter Cloud-Infrastruktur gewinnt kurz nach der Vorstellungwichtigen BranchenpreisDublin (ots/PRNewswire) - The Sphere (https://thesphere.io/), eineglobale Blockchain-Umgebung für die Telekommunikationsbranche,erhielt am Mittwoch, 24. Oktober, wenige Monate nach der Vorstellungim Mai, auf den Global Carrier Awards 2018 von Capacity dieAuszeichnung "Best Cloud Innovation". The Sphere stellt die dringendbenötigte, beste Lösung ihrer Kategorie der Probleme dar, denenTelekommunikationsfirmen, Netzbetreiber und Wiederverkäufer sich seitJahren gegenübersehen, darunter sinkende Gewinnspannen, Anstieg vonBetrug und Probleme bei der Dienstqualität.Das bahnbrechende, global verteilte Hochleistungs-Cloudnetzwerkder Plattform mit firmeneigenen, verteilten Switching- undRoutingengines ermöglicht harmonischen Betrieb zwischen Regionen undUnabhängigkeit innerhalb der Regionen. Mit der patentiertenBlockchain-Technik ermöglicht The Sphere Mehrparteien-Chain-Trading,Routing und Abrechnungen in Echtzeit und beseitigt so wirtschaftlicheHindernisse, finanzielle Bedrohungen und betriebliche Probleme.The Sphere war zudem in vier weiteren Kategorien auf derShortlist: Best Network Technology Innovation, Best Voice ServiceInnovation - Emerging Market, Best European Project sowie BestAnti-Fraud Innovation. Die Zeremonie der Preisvergabe, welche diegrößte Feier der globalen Telekommunikationsbranche ist, fand imRahmen der Konferenz Capacity Europe 2018 in London statt."Innovation und Zusammenarbeit stehen im Zentrum der Ziele undZwecke von The Sphere. Wir fühlen uns geehrt, dass Experten derBranche unsere bahnbrechende Plattform als Best Cloud Innovationausgezeichnet haben, und dass wir die Gelegenheit besaßen, mitKollegen und Partnern den Fortschritt der Telekommunikationsbranchezu feiern", sagte John Tolton, Chief Commercial Officer von TheSphere. "Wir freuen uns darauf, den Markt zusammen mit anderenprogressiven Firmen, die ausgezeichnet wurden oder sich auf derShortlist der Global Carrier Awards befanden, in die Zukunft zuführen. Wir gratulieren ihnen allen!"Zu den Diensten von The Sphere gehören eine Live-Börse mitBlockchain für nie da gewesene Möglichkeiten der geschäftlichenEntwicklung und des Handels, Betrugsbekämpfung, QoS-Routing sowieAbrechnung in Echtzeit und mehr. Um zu sehen, wie ein Gebot sichdurch den sicheren und geschützten Raum von The Sphere bewegt, hierklicken(https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=XNVfhARc8Hw).Informationen zu The SphereThe Sphere ist eine globale Telekommunikationsumgebung, die umeine Tauschplattform herum aufgebaut ist. Sie ermöglichtMehrparteien-Chain-Trading, Routing und Abrechnungen in Echtzeit. Mitzwei Jahren strategischer Entwicklung und nahezu 10 Millionen USDInvestitionen beseitigt The Sphere wirtschaftliche Hindernisse,finanzielle Bedrohungen und betriebliche Probleme auf denTelekommärkten unserer Tage und der Zukunft. Die Umgebung verfügtüber eine patentierte Blockchain-Technik, firmeneigene, modernsteAlgorithmen und ein bahnbrechendes, global verteiltes Cloud-Netzwerk.Weitere Informationen erhalten Sie unter www.TheSphere.IO.Medienanfragen bitte an:Jaymie Scotto & Associates (JSA)+1 866.695.3629 ext. 13jsa_sphere@jsa.netLogo - https://mma.prnewswire.com/media/686218/The_Sphere_Logo.jpgOriginal-Content von: The Sphere, übermittelt durch news aktuell