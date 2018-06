The Spark - Der deutsche Digitalpreis geht in die dritte Runde: junge Unternehmen zum Thema Robotik gesucht

Düsseldorf (ots) - Der deutsche Digitalpreis geht in die nächsteRunde: Noch bis zum 22. Juli können sich junge Unternehmen zum ThemaRobotik für "The Spark - Der deutsche Digitalpreis 2018" bewerben.Mit The Spark zeichnen Handelsblatt und McKinsey bereits im drittenJahr digitale Revolutionäre aus Deutschland aus. Der Award wird am 8.November in Berlin verliehen.Ein Preis für die innovative Gründerszene"Deutschland hat eine starke und wachsende Gründerszene. Mit ,TheSpark' wollen wir herausragende Geschäftsmodelle in derDigitalisierung auszeichnen und ihnen eine Bühne bieten. Innovationensind die Zukunft unseres Landes", sagt Sven Afhüppe, Chefredakteurdes Handelsblatts. 2018 liegt das Augenmerk des Wettbewerbs auf demMegatrend Robotik. "Intelligente Roboter und selbstlernendeAlgorithmen werden die globale Wirtschaft grundlegend verändern - wirwollen die jungen deutschen Unternehmer auszeichnen, die dieseRevolution aktiv mitgestalten", sagt Cornelius Baur, Deutschland-Chefvon McKinsey.Live-Pitches entscheidenDie Bewerber für The Spark 2018 durchlaufen ein zweistufigesAuswahlverfahren, bevor sich die besten zehn Finalisten inLive-Pitches der hochkarätigen Jury präsentieren. Um das Gremium zuüberzeugen, müssen die Unternehmen beweisen, dass ihre innovativeBusiness-Idee die Robotik auf die nächste Stufe bringt und ihrKonzept sowohl als Geschäftsmodell skalierbar ist als auch bereitserfolgreich im Markt getestet wurde.Netzwerken bei The Spark InspirationDie erfolgreichen Finalisten aus dem vergangenen Jahr stellen am28. Juni in München ihre Erfahrungen einem ausgewählten Publikum vor.Unter dem Motto "The Spark Inspiration" diskutieren die Initiatorendes Awards mit rund 100 Gästen und Unternehmensvertretern aus derRegion, wie aus einer digitalen Idee ein nachhaltiges Geschäftsmodellentstehen kann. Mit dabei sind u.a. Prof. Alois Knoll, Direktor desAn-Instituts der Technischen Universität Fortiss und Direktor derGraduate School of Information Science in Health (GSISH), Dr. ThomasHerzinger, Leiter Innovationsmanagement BMW Group und Dr. Niko Mohr,Partner bei Digital McKinsey.Weitere Informationen zu 'The Spark' finden Sie unter:https://award.handelsblatt.com/the-spark/Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:Philipp Hühne, Telefon 0211 136-4486, E-Mail:philipp_huehne@mckinsey.comOriginal-Content von: McKinsey & Company, übermittelt durch news aktuell