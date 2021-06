The Social Chain: Was bedeutet die Rolle rückwärts?

The Social Chain Group (WKN: A1YC99) hält die Prognose für 2021 aufrecht und stößt ihre Performance Marketing-Beteiligung A4D ab. Ersatz, ebenso aus den USA, ist schon parat.

The Social Chain ist ein weitverzweigter Konzern, der die Bereiche Beauty, Sport, bio-basierte (vegane) Ernährung und Influencer-Marketing zueinander bringt. Der in Berlin, München, London, Manchester, New York, San Diego und Los Angeles vertretene Social-Media-Pionier teilte heute einige Neuigkeiten zur Strategie ...





