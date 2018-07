The Shows must go on: ProSieben produziert im September neue Shows mit Joko & Klaas

Unterföhring (ots) - Shows am Samstag - von August bisWeihnachten. ProSieben lässt im September weitere Folgen von "DIEBESTE SHOW DER WELT" mit Joko & Klaas produzieren. Wer ist der besteShow-Master und findet die Formel für beste Unterhaltung? Im direktenShow-Duell treten Joko & Klaas mit ihren Sendungsideen gegeneinanderan und kämpfen um die beste Einschaltquote des Studiopublikums.Der Vorverkauf für die Aufzeichnungen am 4. und 6. September inden Bavaria Studios in München läuft seit Freitag. Tickets sind unterhttps://tickets.endemolshine.de/shows/262-die-beste-show-der-welt/erhältlich.ProSieben zeigt die nächste Ausgabe von "DIE BESTE SHOW DER WELT"am Samstag, 11. August, um 20:15 Uhr.Bei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR EntertainmentKevin KörberTel. +49 [89] 9507-1187Kevin.Koerber@ProSiebenSat1.comBildredaktionSusi LindlbauerTel. +49 [30] 3198-80822Susi.Lindlbauer@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell