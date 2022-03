Beijing, 3. März 2022 (ots/PRNewswire) -Die zweite Staffel der kulturellen Reality-Show "The Shape of Culture" von Zhejiang Television hat das weltweite Publikum mit faszinierenden Geschichten über das Weltkulturerbe beeindruckt. Die „Jugendtruppe" unter der Leitung von Shan Jixiang, dem Direktor der China Cultural Relics Academy, der zwischen 2012 und 2019 als Kurator des Palastmuseums in Peking tätig war, hat in den ersten 11 Episoden der zweiten Staffel 11 Reiseziele besucht, wobei der Schwerpunkt auf den Werten des Kulturerbes, dem Fortbestehen der chinesischen Zivilisation und der Vermischung globaler Kulturen lag. Die 12. Folge wird am 6. März ausgestrahlt und erzählt die Geschichte der Pekinger Zentralachse, dem am besten erhaltenen Kerngebiet der Altstadt von Peking und dem besten Beispiel für die chinesische Idee des Städtebaus, die Mitte zu respektieren"„Auf dieser Reise ist unser stärkstes Gefühl, dass wir, sobald wir den großen Charme des kulturellen Erbes um uns herum erkennen, aus tiefstem Herzen ein Glücksgefühl empfinden werden, das von Nostalgie und in manchen Fällen von Stolz getragen wird", sagte Shan. „Ich habe den Wunsch, das Welterbe in das moderne Leben der Chinesen zu integrieren, mehr junge Menschen für die traditionelle chinesische Kultur zu begeistern und das chinesische Welterbe in einer lebendigen, kulturellen Haltung in die Welt zu tragen."Nach dem großen Erfolg der ersten Staffel hat die Serie ihr kreatives Konzept und ihre erzählerische Logik weiterentwickelt und gibt nun tiefer gehende, strukturierte Antworten auf die drei Schlüsselfragen: Was ist Welterbe? Warum ist es Welterbe? Was kann das Welterbe leisten?Bei der Auswahl der Kulturerbestätten wurde in dieser Saison besonderer Wert auf die Vielfalt gelegt, die nicht nur archäologische Stätten wie Yin Xu, sondern auch natürliche und kulturelle Stätten wie den Berg Wuyi einschließt und einen unverwechselbaren, bodenständigen Stil mit jugendlichem Geist, Kunstfertigkeit und kritischem Denken hervorhebt, der der Schau eine breitere und tiefere Perspektive in Zeit und Raum verleiht. Die „Jugendtruppe" nahm auch an den Erzähl- und Planungstreffen der zweiten Staffel teil und brachte ihre persönlichen Vorstellungen von den Welterbestätten zum Ausdruck.Die neue Staffel optimiert auch die inhaltliche Struktur, um den Reichtum der Inhalte zu verbessern: Jede Folge beginnt mit einer Aussetzung oder einer kuriosen Tatsache, wobei die Schätze mit personifiziertem Ausdruck über die Legenden und historischen Geschichten "sprechen", indem sie die lebendigen Momente des modernen Stadtlebens dokumentieren, 24 Stunden lang Szenen aus dem wirklichen Leben rund um die Kulturerbestätten aufzeichnen, durch einen Geschichts-Chatroom, der die historischen Persönlichkeiten virtuell bittet, die Geschichten zu erzählen, oder durch die Nutzung von Big Data über das Kulturerbe, um die Einzigartigkeit des chinesischen Kulturerbes in einer globalen Perspektive zu beleuchten.Das Programm zielt darauf ab, die Kultur der Welterbestätten zu erwecken, indem es Technologie, die Ästhetik traditioneller Kleidung, Musik, Poesie und einen fiktiven Dialog mit alten Menschen kombiniert, um die außergewöhnliche Art der Kulturpräsentation zu bereichern und zu erforschen. In der Show können die Zuschauer die traditionelle Trachtenmodenschau verfolgen, sich an Konzerten mit traditioneller Musik erfreuen und durch die Linse an der nächtlichen Poesiesitzung teilnehmen.Visuell betont die Filmsprache der neuen Saison nicht nur die „Schönheit", sondern auch die verschiedenen Arten der Interpretation von Schönheit. Um dieses Ziel zu erreichen, nutzte das Produktionsteam die sorgfältige Planung der Kameraperspektiven als Teil eines integrierten Systems, das Ton, Beleuchtung, Grafik, Stil und Text miteinander verbindet. Durch Bühnenperformance, Theaterinterpretation und moderne Kunst hat die Schau die chinesische Ästhetik dekonstruiert, um die Wahrnehmung der Öffentlichkeit für die Schönheit Chinas zu inspirieren.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1757940/The_Shape_Culture__Season_2_Wraps_Up_Premiere_Last_Episode.jpgPressekontakt:Pang Shuo,+86-138-1081-1560,pangshuo@126.comOriginal-Content von: Zhejiang Television, übermittelt durch news aktuell