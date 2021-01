The Select Sector SPDR Trust-Communication Services Select Sector SPDR Fund: Ein unsicheres Investment?

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie The Select Sector SPDR Trust-Communication Services Select Sector SPDR Fund. Die Aktie notiert im Handel am 22.01.2021, 23:13 Uhr, mit 68.8 USD.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir The Select Sector SPDR Trust-Communication Services Select Sector SPDR Fund einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob The Select Sector SPDR Trust-Communication Services Select Sector SPDR Fund jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Relative Strength Index: Um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist können die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dies liefert den sogenannten Relative Strength Index (RSI), einen Indikator aus der technischen Analyse welcher im Finanzmarkt häufig eingesetzt wird. Wir bewerten nun The Select Sector SPDR Trust-Communication Services Select Sector SPDR Fund anhand des kurzfristigeren RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSIs auf 25-Tage-Basis. Zunächst der 7-Tage-RSI: dieser liegt momentan bei 26,72 Punkten, was bedeutet, dass die The Select Sector SPDR Trust-Communication Services Select Sector SPDR Fund-Aktie überverkauft ist. Demzufolge erhält sie ein "Buy"-Rating. Nun zum RSI25: Im Gegensatz zum RSI der letzten 7 Handelstage ist The Select Sector SPDR Trust-Communication Services Select Sector SPDR Fund auf dieser Basis weder überkauft noch -verkauft. Die somit abweichende Bewertung der Aktie für den 25-Tage-RSI ist daher ein "Hold"-Rating. Damit erhält The Select Sector SPDR Trust-Communication Services Select Sector SPDR Fund eine "Buy"-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.

2. Sentiment und Buzz: Während der letzten Wochen war eine Zunahme positiver Kommentare über The Select Sector SPDR Trust-Communication Services Select Sector SPDR Fund in Social Media zu beobachten. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte in den grünen Bereich. Die Aktie erhält von der Redaktion deshalb eine "Buy"-Bewertung. Die Intensität bzw. vereinfacht ausgedrückt die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über The Select Sector SPDR Trust-Communication Services Select Sector SPDR Fund wurde deutlich mehr diskutiert als normal, außerdem ist eine steigende Aufmerksamkeit zu verzeichnen. Dies führt zu einem "Buy"-Rating. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Buy"-Rating.

3. Technische Analyse: Der aktuelle Kurs der The Select Sector SPDR Trust-Communication Services Select Sector SPDR Fund von 68,8 USD ist mit +14,76 Prozent Entfernung vom GD200 (59,95 USD) aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein "Buy"-Signal. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 66 USD auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein "Hold"-Signal vorliegt, da der Abstand +4,24 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der The Select Sector SPDR Trust-Communication Services Select Sector SPDR Fund-Aktie als "Buy" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei The Select Sector SPDR Trust-Communication Services Select Sector SPDR Fund?

Wie wird sich The Select Sector SPDR Trust-Communication Services Select Sector SPDR Fund nach der Corona-Krise weiter entwickeln? Ist Ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur The Select Sector SPDR Trust-Communication Services Select Sector SPDR Fund Aktie.

Über diesen Link können Sie die vollständige The Select Sector SPDR Trust-Communication Services Select Sector SPDR Fund Analyse sofort kostenlos ansehen. Jetzt hier klicken