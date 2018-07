The Science of Happiness - Glück & Wohlbefinden als Kernthemen der Jugendorganisation AYUDH Europe

Brombachtal (ots) - Der Anspruch, das Verlangen, der Wunsch"glücklich" zu sein, verbindet alle Menschen unabhängig von Alter,Geschlecht, Herkunft und Lebenssituation. Glück ist einGrundbedürfnis, das unweigerlich einen massiven Einfluss auf unserePsyche hat. Die gemeinnützige Jugendorganisation AYUDH Europe e.V.gibt diesem wichtigen Thema nun eine zentrale Position und stellt dieAbschlussveranstaltung des 14. European Youth Summit unter das Motto:The Science of Happiness.Eine alarmierende Statistik der World Health Organisationunterstreicht die Wichtigkeit des Themas. Der WHO nach sind 10-20%der Jugendlichen weltweit mit psychischen Störungen konfrontiert.Selbstmord erreicht eine erschütternde Häufigkeit, so ist es inLändern mit geringem bis mittlerem Einkommen die häufigsteTodesurasche in diesen Altersgruppen. In den Industriestaaten ist esdie zweit häufigste. Kindheit und Jugend sind prägende Phasen für diepsychische Gesundheit. Gerade in diesen Lebensjahren wird derGrundstein für Selbstkontrolle und soziale Interaktion gelegt."Manche Menschen loben dich, andere kritisieren dich. Mit manchenfühlen wir uns wohler, als mit anderen. Die Basis von Interaktionwird zuerst in uns selbst gelegt. Eine zwischenmenschliche Beziehungunterstreicht das nur. Wenn dein tiefster Gedanke Angst ist, werdenandere Angst vor dir haben. Wenn Du Liebe in dir trägst, werden sieLiebe und Frieden spüren. Amma sagt, schäme dich nicht für deineTraurigkeit, denn sie kann in positive Energie verwandelt werden."- Swami Amritaswarupananda Puri, ältester Schüler von MataAmritanandamayi (Amma)(Originalton: "Some people may praise you, others may criticizeyou. You feel comfortable with some and uncomfortable with others.Everything that happens in our relationships happens within us first.A relationship only magnifies this. If your deepest thought is fear,others become afraid of you. If it is love, it's peace they willfeel. Amma says do not be ashamed of your sadness, it can betransformed into positive energy.")Glück respektive Wohlbefinden ist ein omnipräsentes Thema. Es wirdjedoch kaum darüber gesprochen, was Glück eigentlich ist, wie wir eserreichen und erhalten können. Bei AYUDH stellt man sich konkret dieFrage, wie Glück und Wohlbefinden global für Jugendliche gesteigertwerden kann. Deshalb stößt die Organisation gemeinsam mit seinenPartnern diese Debatte aus Überzeugung an, da für AYUDH Glück keinZufall ist!Mit The Science of Happiness schlägt AYUDH eine Brücke zwischendiesem entscheidenden Thema und dem allgemeinen Bildungsauftrag, densich die Jugendorganisation zur Aufgabe gemacht hat. DieVeranstaltung soll ein erster Impuls einer weiterführenden Debatte inden EU Ländern sein. Mit einer interaktiven Veranstaltung möchteAYUDH nicht nur Aufmerksamkeit schaffen, sondern auch aufklären.Gemeinsam mit renommierten Gastsprechern und Partnern verschiedenerDisziplinen sollen den Jugendlichen Wege aufgezeigt werden, die esermöglichen Glück und Wohlbefinden im alltäglichen Leben bewusster zuerleben. Dies umfasst konkrete Werkzeuge, wie Meditation und Übungenzur Achtsamkeit. Zudem soll die Veranstaltung dazu ermutigen dieDebatte weiterzutragen und an Brennpunkten für Aufklärung zu sorgen.Die Gruppe von Experten umfasst u.a.:- Swami Amritaswarupananda Puri (Indien), Präsident der AmritaUniversity in Indien, ältester Schüler von Mata Amritanandamayi(Amma)- Mette Bjerkås (Norwegen), Head of Education der United NationsAssociations (UNA) in Norwegen- Emma Kenny (UK), renommierte Psychologin (u.a. im TV), Autorin &Kolumnistin- Simon Kuany (Süd Sudan / Indien), Experte zur Prävention vongewalttätigem Extremismus durch Bildung, UNESCO MGIEPÜber European Youth SummitDer jährliche European Youth Summit von AYUDH Europe bringteuropäische Jugendliche und junge Aktivisten zusammen. Eine Wochelang werden interaktiv und gemeinsam mit Experten verschiedenerGebiete Schlüsselthemen wie Mindfulness, Bildung, Citizenship,Nachhaltigkeit und Frieden behandelt. Der 14. European Youth Summitim Juli 2018 findet unter Mitwirken enger Partner wie derEuropäischen Union, der No Hate Speech Bewegung und Embracing TheWorld statt. Als allgemeines Rahmenthema steht der diesjährige Summitunter dem Motto "Generation of Peace".Über AYUDHAYUDH ist eine weltweite Jugendbewegung, die von der internationalbekannten geistigen und humanitären Führungspersönlichkeit Amma (MataAmritanandamayi) gegründet und inspiriert wurde. AYUDH unterstütztjunge Menschen, soziale und politische Veränderungen für eineumfassende und friedliche Gesellschaft durch Selbstentfaltung, innereTransformation und kollektives Handeln zu bewirken. Durch gezielteVeranstaltungen sollen sie sich zu mitfühlendenFührungspersönlichkeiten mit einem Sinn für Toleranz, Solidarität undglobaler Verantwortung entwickeln. AYUDH wurde 2001 gegründet und hatNiederlassungen in Europa, Nord- und Südamerika, Asien, Afrika undAustralien. AYUDH ist offen für Jugendliche und junge Erwachsenezwischen 15 und 30 Jahren, unabhängig ihrer Religion, ihresGeschlechts oder des sozialen und kulturellen Hintergrunds. AYUDH istTeil des internationalen Netzwerks von Embracing the World.