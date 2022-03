The Sandbox-NFT: Partnerschaft verkündet!

Die Plattform The Sandbox und die Bank HSBC hoffen auf eine zukünftige Zusammenarbeit. The Sandbox gab dies in einer Pressemitteilung bekannt. HSBC wird ein Stück virtuelles Land in der virtuellen Dimension von The Sandbox erwerben. Der Finanzdienstleister hofft, damit mit Sport-, E-Sport- und Gaming-Enthusiasten in Kontakt zu treten.

