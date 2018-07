The Renewables Infrastructure: Das sind interessante Neuigkeiten!

An der Heimatbörse Xetra London notiert The Renewables Infrastructure per 27.07.2018 bei 1,098 GBP. The Renewables Infrastructure zählt zu "Versorgungsunternehmen".

Unsere Analysten haben The Renewables Infrastructure nach 8 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Sentiment und Buzz: Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt folgendes Bild: Während des vergangenen Monats gab es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger. Daher bewerten wir diesen Punkt mit "Hold". Schauen wir auf die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat. Diese gibt Aufschluss darüber, ob eine Aktie tendenziell viel oder wenige Beachtung erfährt. Die Anleger diskutierten nicht bedeutend mehr oder weniger als sonst über das Unternehmen. Dies führt zu einem "Hold"-Rating. Damit erhält die The Renewables Infrastructure-Aktie ein "Hold"-Rating.

2. Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von The Renewables Infrastructure liegt bei einem Wert von 11,28. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche "Asset Management" (KGV von 25,52) unter dem Durschschnitt (ca. 56 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist The Renewables Infrastructure damit unterbewertet und erhält folglich eine "Buy"-Bewertung auf dieser Stufe.

3. Anleger: Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von The Renewables Infrastructure im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. {POS_NEG_NEU_DAYS_3}. Zudem beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um The Renewables Infrastructure. Dieser Umstand löst insgesamt eine "Hold"-Bewertung aus. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Hold".