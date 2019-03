The Renewables InfrastructureWohin geht die Reise, ?

Für die Aktie The Renewables Infrastructure stehen per 04.03.2019, 14:46 Uhr 40,34 GBP an der Heimatbörse London zu Buche. The Renewables Infrastructure zählt zum Segment "Versorgungsunternehmen".

Die Aussichten für The Renewables Infrastructure haben wir anhand 8 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von The Renewables Infrastructure liegt bei einem Wert von 17,1. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler" (KGV von 21,17) unter dem Durschschnitt (ca. 19 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist The Renewables Infrastructure damit unterbewertet und erhält folglich eine "Buy"-Bewertung auf dieser Stufe.

2. Analysteneinschätzung: Geht es nach der langfristigen Meinung von Analysten, dann wird die The Renewables Infrastructure-Aktie die Einschätzung "Hold" erhalten. Insgesamt liegen folgende Bewertungen vor: 0 Buy, 1 Hold, 0 Sell. In einer zweiten Betrachtung ist auch die Einstufung der Analysten für den vergangenen Monat interessant. Hier hat sich folgendes Bild ergeben: 0 Buy, 1 Hold, 0 Sell. Damit führen die jüngsten Analysen zu einem Gesamturteil von "Hold". Schließlich ist auch das Kursziel der Analysten für die Bewertung der Aktie insgesamt interessant. Dieses wird bei 0 GBP angesiedelt. Damit würde die Aktie künftig eine Performance von -100 Prozent erzielen, da sie derzeit 118 GBP kostet. Diese Entwicklung führt zur Einstufung "Sell". Für die gesamte Analysteneinschätzung vergeben wir als Redaktion insgesamt das Rating "Buy".

3. Technische Analyse: Der aktuelle Kurs der The Renewables Infrastructure von 118 GBP ist mit +7095,12 Prozent Entfernung vom GD200 (1,64 GBP) aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein "Buy"-Signal. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 3,42 GBP auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein "Buy"-Signal vorliegt, da der Abstand +3350,29 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der The Renewables Infrastructure-Aktie als "Buy" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.