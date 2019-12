The Reit: Einfach nur Wahnsinn, was hier passiert

Weitere Suchergebnisse zu "Fortune Brands Home & Security":

Der The Reit-Kurs wird am 23.12.2019, 15:42 Uhr an der Heimatbörse London mit 90.24 GBP festgestellt.

Unsere Analysten haben The Reit nach 7 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Sentiment und Buzz: Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei The Reit konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes ausgemacht werden. Daher bewerten wir die Aktie herfür mit einem "Hold". Bei der Kommunikationsfrequenz wurde weder eine Zunahme noch eine Abnahme and Diskussionsbeiträgen festgestellt. Insgesamt erhält The Reit auf dieser Stufe daher eine "Hold"-Rating.

2. Dividende: The Reit schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 4,44 % und somit 0,23 Prozentpunkte mehr als die im Mittel üblichen 4,21 % aus. Der mögliche Mehrgewinn ist somit nur leicht höher und führt zur Einstufung "Hold".

3. Technische Analyse: Eine Betrachtung der charttechnischen Entwicklung einer Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts kann dazu genutzt werden, den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Schauen wir uns den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der The Reit-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen an. Dieser Wert beträgt aktuell 92,78 GBP. Damit liegt der letzte Schlusskurs (90 GBP) auf ähnlichem Niveau (Unterschied -3 Prozent). Wir bewerten die Aktie auf dieser Basis damit als "Hold" Wie sieht diese Rechnung aus, wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage bestimmt? Auch für diesen Wert (87,01 GBP) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+3,44 Prozent), somit erhält die The Reit-Aktie auch für diesen ein "Hold"-Rating. Die The Reit-Aktie wird für die einfache Charttechnik in Summe somit mit einem "Hold"-Rating versehen.