"The Power of the Arts"-Kunstförderpreis zum dritten Mal in Berlin verliehen (FOTO)

Berlin (ots) - Heute, am 30. Januar 2020, wird der Kunstförderpreis "The Powerof the Arts" bereits zum dritten Mal im "F.A.Z. Atrium" in Berlin verliehen. Mitinsgesamt 200 000 Euro Preisgeld ist es einer der höchstdotierten Förderpreiseim Bereich Kunst und Kultur in Deutschland. Ziel der Initiative der PhilipMorris GmbH ist es, Projekte zu unterstützen, die sich mit den Mitteln derKultur für eine offene Gesellschaft einsetzen.Philip Morris hat eine sehr lange Geschichte der Kunstförderung. Das Unternehmenhat sich bewusst dazu entschieden, seine Kunstförderung mit dem sozialenAnliegen der Integration und Inklusion zu verbinden. Dies ist im Kontext deraktuellen gesellschaftlichen Brüche enorm wichtig. Kunst kann Menschenzusammenbringen, Grenzen überwinden und eine gemeinsame Sprache finden. Deshalbmüssen die ausgewählten Projekte das Ziel haben, sich mittels der Kultur fürsoziale und kulturelle Gleichberechtigung und Teilhabe Aller einzusetzen sowieBarrieren abzubauen, um die Verständigung aller Menschen zu fördern.In diesem Jahr haben die folgenden vier ausgewählten Initiativen denhochdotierten Preis gewonnen. Sie können mit jeweils 50 000 Euro Preisgeld ihrezukünftigen Vorhaben realisieren. "Hajusom e.V. " aus Hamburg, "BRIDGES - Musikverbindet" aus Frankfurt, "Offener Kanal Magdeburg e.V." und "DieTanzKompanie"im Kulturzentrum Dieselstrasse Esslingen.Die Jury setzt sich zusammen aus: Samy Deluxe (Rapper), Diana Kinnert(Politikerin und Unternehmerin), Dr. Hans-Jörg Clement (Leiter KulturKonrad-Adenauer-Stiftung), Alexandra Georgieva (Ballettdirektorin amFriedrichstadt-Palast Berlin), Kübra Gümüsay (Publizistin und Aktivistin),Lamaya Kaddor (Autorin, Islamwissenschaftlerin), Maryam Zaree (Schauspielerinund Regisseurin).Weitere Informationen zu dem Preis finden Sie unter: www.thepowerofthearts.de