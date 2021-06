The Platform Group steigt bei Möbelplattform Stylefy ein

Wiesbaden (ots) - The Platform Group betreibt 11 Branchen-Plattformen für 3.500 Händler und hat per Juni 2021 die Mehrheit an der Möbelplattform Stylefy erworben. Damit ist der nächste Schritt der Expansion erfolgreich umgesetzt und The Platform Group erweitert neben Möbelfirst.de das Möbelsegment deutlich.Stylefy ist eine Möbelplattform für über 100 Hersteller und Partner. Sie wurde im Jahr 2019 von Christopher Lauth unterhalb der Digitec Living Brands GmbH gegründet, Standorte sind in Danzig (Polen), Berlin und der Ukraine. Die Partner nutzen Stylefy als Vertriebskanal für den europaweiten Verkauf von Design-Möbeln. Der Schwerpunkt sind Preislagen zwischen 400 und 2500 Euro, insbesondere Sofas, Betten und Kastenmöbel werden verkauft."Wir konnten in den letzten zwei Jahren stark wachsen und einen hohen Millionenumsatz erzielen. Immer mehr Hersteller und Händler nehmen bei uns teil, um so Westeuropa zu beliefern. Die Entscheidung, zukünftig als Teil von The Platform Group das Wachstum zu forcieren, ist eine große Chance für unser Unternehmen", so Christopher Lauth, Gründer des Unternehmens. Für das dritte Quartal 2021 ist geplant, einen Show-Room in Deutschland für Ausstellungsstücke zu eröffnen.Dr. Dominik Benner, Gründer und CEO von The Platform Group, ergänzt: "Stylefy hat einen besonderen Fokus: EU-Hersteller und -Händler nutzen die Plattform, um nach Deutschland zu verkaufen, über 100 sind bereits an Bord. Die Kollegen von Stylefy machen von der Entwicklung neuer Sortimente, Produktdaten, bis zur Logistik und Vertrieb alles aus einer Hand. Bei Stylefy wollen wir zusammen mit Christopher die Anzahl der Partner deutlich ausweiten und das Sortiment vor allem bei Kasten- sowie Büromöbeln ausweiten. Zudem ergänzt es unser bisheriges Engagement bei Möbelplattformen sehr gut."Die Anzahl der an Stylefy angebundenen Partner soll im nächsten Schritt auf 250 ausgebaut und neue Backend-Systeme für Partner etabliert werden. "2021 wird ein Rekord-Jahr. Auch weil immer mehr Kunden für zuhause die Möbel online bestellen. Wir haben hier in einer fairen Preisklasse die besten Preislagen besetzt", so der Gründer Christopher Lauth.The Platform Group betreibt inzwischen Plattformen in elf verschiedenen Branchen. Insgesamt nehmen 3.500 angeschlossene Händler und Partner teil. Das Unternehmen ermöglicht es Partnern, das Potenzial des E-Commerce zu nutzen und ihre Produkte über die E-Commerce-Plattformen des Unternehmens sowie auf Marktplätzen Dritter zu vertreiben. Für die Händler und Partner entstehen keine Fixkosten, es fallen nur Transaktionsgebühren an. Durch eine selbst entwickelte Software und der Expertise im Multichannel-Marketing können Händler innerhalb von zwei Wochen ein funktionierendes E-Commerce-Geschäft mit hohen Umsätzen aufbauen. Im Mai 2021 hatte The Platform Group die Plattform Möbelfirst aus Bonn mehrheitlich übernommen, dort verkaufen über 300 Möbelhändler ihre Produkte, der Fokus sind Design-Möbel wie Rolf Benz, USM Haller, COR und Vitra.________________The Platform Group ist ein E-Commerce-Unternehmen, welches auf 11 Plattformen 3.500 Händlern angebunden hat. The Platform Group ist mit seinen B2C- und B2B-Plattformen unter anderen in den Branchen Mode, Sport, Schuhe, Taschen, Maschinen, Fahrräder, Möbel und Bildung aktiv. Das Unternehmen beschäftigt über 300 Mitarbeiter:innen an 10 Standorten in Europa. https://www.the-platform-group.com/Stylefy wurde im Jahr 2019 von Christopher Lauth als Digitec Living Brands in Berlin und Danzig gegründet. Mittlerweile sind über 100 Hersteller und Partner live angebunden. Zu den Partnern gehören die zehn größten Möbelhersteller des Landes. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte in der DACH-Region sowie Frankreich. https://www.stylefy.de/Pressekontakt:Dr. Dominik BennerThe Platform GroupAdolfsallee 21, 65185 Wiesbadenbenner@benner-holding.comwww.benner-holding.comwww.the-platform-group.comOriginal-Content von: The Platform Group, übermittelt durch news aktuell