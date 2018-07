The Place: Ein sicheres Investment?

Für die Aktie The Place stehen per 20.07.2018 0,028 SGD an der Heimatbörse Singapore zu Buche. The Place zählt zum Segment "Werbung".Die Aussichten für The Place haben wir anhand 6 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".1. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Financials") liegt The Place mit einer Rendite von -12,5 Prozent mehr als 16 Prozent darunter. Die "Asset Management"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -1,14 Prozent. Auch hier liegt The Place mit 11,36 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

