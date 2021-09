The One Group Hospitality-Aktie: Wie gut sind die Erträge?

The One Group Hospitality (NASDAQ:STKS) verdiente im zweiten Quartal 7,76 Mio. $, was einem Anstieg von 805,02 % gegenüber dem vorangegangenen Quartal entspricht. The One Group Hospitality verzeichnete auch einen Gesamtumsatz von 70,76 Mio. $, was einem Anstieg von 40,17 % seit Q1 entspricht. The One Group Hospitality verdiente im ersten Quartal 857,00 Tausend Dollar, und der Umsatz belief sich auf ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung





Finanztrends Video zu Netflix



mehr >