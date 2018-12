Weitere Suchergebnisse zu "Next":

Eschweiler/Nordrhein-Westfalen (ots) -Sieben litauische Soldaten werden seit Anfang November in Aachenam gepanzerten Transportkraftfahrzeug (GTK) Boxer zum Mechanikerausgebildet. Mittlerweile haben sie die schriftliche"Zwischenprüfung" mit Bravour bestanden. Die Ausbilder sind von derMotivation und vom Engagement der Litauer beeindruckt: "Sie sind sogut, dass wir schon eine Ebene höher, auf Meisterebene ausbildenkönnen."Der einmalige Lehrgang ist ein weiterer Baustein zurAusbildungsunterstützung für den NATO-Partner Litauen. In der II.Inspektion des Ausbildungszentrums Technik Landsysteme werden dielitauischen Soldaten zu Mechanikern am GTK Boxer ausgebildet. Derzeitbefinden sie sich in der fünften Ausbildungswoche. Kaum wurde imUnterrichtsraum ein Thema mit Hilfe der computerunterstütztenAusbildung erläutert, ging es in die Instandsetzungshalle. "Manspürt, dass sie in ihrem Heimatland Litauen, als reine Schraubereingesetzt sind. Sie arbeiten zügig und gewissenhaft. Durch dieUnterstützung der beiden Dolmetscher sind die Sprachbarrieren auchkein Thema mehr", erklärt Hörsaalleiter Oberleutnant Robert Winkler.zum Gesamtbeitrag:http://www.deutschesheer.de/portal/poc/heer?uri=ci%3Abw.heer.aktuell.nachrichten.jahr2018.dezember2018&de.conet.contentintegrator.portlet.current.id=01DB050000000001%7CB7BD2N656DIBR