"The New Pope" ab 20. Februar 2020 auf Sky Atlantic HD (FOTO)

Unterföhring (ots) -- Schöpfer und Regisseur: Paolo Sorrentino ("La grande bellezza")- Neue Fotos und das offizielle Artwork veröffentlicht- Eine Original Koproduktion von Sky, HBO und Canal+- Produziert von Lorenzo Mieli und Mario Gianini für Wildside, Teilder Freemantle Gruppe, und koproduziert von Haut et Court TV und TheMediapro Studio- Link zum Download der Fotos: https://we.tl/t-QsgXjM2zcQ"The New Pope", kreiert und inszeniert von Oscar®-Preisträger Paolo Sorrentinound mit Jude Law sowie John Malkovich in den Hauptrollen, feiert am 20. Februar2020 auf Sky Atlantic HD die TV-Premiere. Neue Fotos sowie das offizielleArtwork der Serie wurden heute veröffentlicht."The New Pope", eine Original Production von Sky, HBO und Canal+, ist produziertvon Lorenzo Mieli und Mario Gianani für Wildside und koproduziert von Haut etCourt TV und Mediapro. Freemantle zeichnet für die weltweite Distribution undden Verkauf verantwortlich.Über "The New Pope":Pius XIII liegt im Koma. Trotz einiger unvorhergesehener, mysteriöser Umständegelingt es dem Sekretär des Vatikanstaates, Voiello, den britischen AristokratenSir John Brannox auf dem Papststuhl zu platzieren. Der charmante und kultivierteJohn nimmt den Namen Johannes Paul III an. Zunächst scheint er der perfektePapst zu sein, doch Johannes Paul III verbirgt einige Geheimnisse. Bald muss erfeststellen, dass es alles andere als einfach ist, den charismatischen Pius XIIIalias Lenny Belardo zu ersetzen, der immer noch zwischen Leben und Tod schwebtund von Tausenden von Gläubigen wie ein Heiliger verehrt wird. Indem sie PiusXIII idealisieren, verstärken die Gläubigen allerdings die Grabenkämpfe derreligiösen Fundamentalisten. Zusätzlich gerät die Kirche durch einige Skandalein eine tiefe Krise. Aber wie immer ist im Vatikan nichts, wie es scheint.Oscar®-Preisträger Paolo Sorrentino führte bei allen neun Episoden Regie. DasDrehbuch schrieb er gemeinsam mit Umberto Contarello und Stefano Bises. Es istSorrentinos zweite Serienproduktion die in der Welt des modernen Vatikansspielt. Als Hauptdarsteller sind Jude Law und John Malkovich zu sehen,wiederkehrende Darsteller sind: Silvio Orlando, Javier Cámara, Cécile de France,Ludivine Sagnier und Maurizio Lombardi. Neu dazugekommen sind Henry Goodman,Ulrich Thomsen, Mark Ivanir, Yuliya Snigir, Massimo Ghini sowie als GaststarsSharon Stone und Marilyn Manson."The New Pope" ist eine Produktion des kürzlich gegründeten Sky Studios, eineuropaweites Entwicklungs- und Produktions-Hub für Sky Originals.Facts:Originaltitel: "The New Pope", Dramaserie, I 2019, 9 Episoden à ca. 60 Min.Regie: Paolo Sorrentino. Drehbuch: Paolo Sorrentino, Umberto Contarello, StefanoBises. Darsteller: Jude Law, John Malkovich, Silvio Orlando, Javier Cámara,Cécile de France, Ludivine Sagnier, Maurizio Lombardi, Henry Goodman, UlrichThomsen, Mark Ivanir, Yuliya Snigir, Massimo Ghini, Sharon Stone, MarilynManson..Ausstrahlungstermine:Ab 20. Februar 2020 immer donnerstags ab 20.15 Uhr auf Sky Atlantic HD sowie aufSky Ticket, Sky Go und Sky Q on Demand abrufbar.Über Sky Atlantic HD:Sky Atlantic HD zeigt die herausragenden Programme von HBO, dem erfolgreichstenUS-Premiumsender. Neben bei Kritikern und Zuschauern gleichermaßen beliebtenSerien gibt es exklusive TV-Premieren der neuesten HBO-Produktionen wie"Westworld" und "Game of Thrones - Das Lied von Eis und Feuer" zu sehen. Darüberhinaus präsentiert Sky Atlantic HD außergewöhnliche Serien von Showtime, wiez.B. "Billions", Sky Originals aus Italien und UK, wie "Gomorrha - Die Serie"oder "Chernobyl". Alle Serien sind sowohl in Deutsch als auch in englischerOriginalfassung verfügbar. Darüber hinaus werden ausgewählte Inhalteplattformunabhängig auf Abruf bereitgestellt und können somit völlig flexibelabgerufen werden. Sky Ticket ist als eigenständiger Service - mit monatlicherLaufzeit - der flexible Weg zu Premium-Inhalten von Sky.Diese Mitteilung ist im Internet unter www.info.sky.de abrufbar. WeitereInformationen finden Sie zudem unter www.sky.de/skyoriginals sowie auf derFacebookseite https://www.facebook.com/SkySerienDE/.Über Sky Ticket:Sky Ticket ist genau das Richtige für alle, die ohne lange VertragsbindungSerien, Filme und Live-Sport sofort streamen möchten. Der Service besticht durchsein innovatives Design, eine noch einfachere und für alle Plattformenvereinheitlichte Benutzerführung, eine Ticket-basierte Navigation, eineverbesserte Suche, sowie neue Funktionen wie Continue Watching, Empfehlungen undpersönliche Merklisten. Sky Ticket ist auf zahlreichen Plattformen wie iOS undAndroid Devices, PC und MAC, Spielekonsolen, Samsung und LG Smart TVs, viaChromecast, sowie über den Sky Ticket TV Stick und die Sky TV Box verfügbar.Über Sky Deutschland:Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland,Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport,exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannendenDokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. Neben demfrei empfangbaren Sender Sky Sport News HD können Zuschauer das Programm zuhauseund unterwegs über Sky Q und Sky Ticket sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Qbietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serienauf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit Sky Ticket streamen KundenSerien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlichkündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München istTeil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Unterhaltungskonzern SkyLimited.Pressekontakt:Kontakt für Medien:Birgit EhmannExternal CommunicationsTel: 089/9958 6850birgit.ehmann@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandtwitter.com/SkySerientwitter.com/BirgitEhmannKontakt für Fotomaterial:Carolin NoackDL-picture-management-operations@sky.deOder direkt über das Fotoweb: https://medien.sky.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/33221/4451345OTS: Sky DeutschlandOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell