„The Native“-Beteiligung lanciert Kunstauthentifizierung auf Blockchain-Basis

Zürich (awp) - Das Online-Kunstauktions-Unternehmen Paddle8 und sein strategischer Investor "The Native" lancieren unter dem Namen "P8Pass" einen Kunst-Authentifizierungsdienst auf Blockchain-Basis. Paddle8 werde für jedes der online gehandelten Kunstwerke ein digitales Zertifikat anbieten und dieses in die Bitcoin-Blockchain kodieren, teilte die an der Schweizer Börse SIX kotierte "The Native" am Donnerstagabend mit.

"P8Pass" habe das Potenzial, im Kunstmarkt disruptiv zu sein, gibt

