The NAGA Group: Was steckt hinter dem heutigen Kurssprung?

zu den größten Gewinnern am deutschen Aktienmarkt überhaupt gehört heute das Papier der The NAGA Group. Ich hatte die Aktie im Zuge des damaligen Börsengangs schon mehrfach besprochen und auf die enorm hohen Risiken hingewiesen. Kleiner geworden sind diese nicht!

Börsenwert in Höhe von ca. 300 Mio. Euro, aber für was eigentlich?

Wie bereits seinerzeit berichtet, gibt es zwar insgesamt rund 21 Mio. Aktien. Allerdings wurden dabei im Rahmen des IPOs nur 1 Mio. Aktien an die Börse gebracht. Durch dieses extem verknappte Angebot und gutes Marketing wurde die Aktie schon beim Börsengang zum Highflyer. Schließlich bestimmen an der Börse Angebot und Nachfrage den Preis einer Aktie – und bei einem solch knappen Angebot übersteigt die Nachfrage das Angebot natürlich schnell.

Doch rechnen wir jetzt mal ein wenig. Aktuell gibt es ca. 21 Mio. Aktien und eine Aktie kostet über 14,00 Euro. Daraus ergibt sich eine aktuelle Marktkapitalisierung in Höhe von ca. 300 Mio. Euro. Demgegenüber standen zuletzt ein Jahresumsatz in Höhe von 2,0 Mio. Euro bei einem Verlust in Höhe von 3,9 Mio. Euro (in 2016). In 2017 wird nun ein Jahresumsatz von 7,9 Mio. Euro bei einem Verlust von 8,3 Mio. Euro erwartet, der Verlust übersteigt also wahrscheinlich weiterhin den Umsatz.

Bei aller Phantasie ist das viel zu teuer!

Klar kann man nun argumentieren, dass The NAGA Group ja noch ein Start-up ist und daher Bewertungskennziffern wie KUV und KGV keine Rolle spielen. Aber so argumentierten die Auguren zu Zeiten des Neuen Marktes bzw. der „Dotcom Bubble“ (Stichwort: „New Economy“) auch. Wie das Ganze dann endete, ist bekannt. Viele dieser – ach so tollen – Unternehmen von damals gibt es heute nicht mehr, von Commerce One über eToys bis hin zu TheGlobe.com (bis heute übrigens die Aktie mit der größten Kurssteigerung bei der Erstnotiz).

Auch wenn es daher zuletzt durchaus Nachrichten von Seiten des Unternehmens gab, die eine positive Grundstimmung gegenüber des Titels erklären (wie z.B. die angekündigte Initiierung eines eigenen NAGA Coins), halte ich die Aktie nach wie vor für zu teuer. Wobei im aktuellen Kryptowährungs-Hype ein erfolgreicher „Token Sale“ des aus meiner Sicht eigentlich wenig interessanten NAGA Coins nicht ausgeschlossen werden sollte. Wer daher hier mit segelt, kann das gerne tun. Er sollte es aber im Bewusstsein tun, dass einem jederzeit das Schicksal ehemaliger Neuer Markt-Buden und somit ein Totalverlust drohen könnte. Denn auch 200 Mio. Euro sind schnell verbrannt, wenn man kein funktionierendes Geschäftsmodell aufbaut.

Ein Beitrag von Sascha Huber.