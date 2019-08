The NAGA Group: Die Chinesen retten das Unternehmen erneut!

Wie die The NAGA Group (WKN: A161NR) soeben per Ad hoc-Meldung mitteilte, springt der bereits bestehende Großaktionär, die chinesische FOSUN-Gruppe (zuletzt: 29,97% des Aktienkapitals) seiner Hamburger Beteiligung einmal mehr unterstützend zur Seite. So möchte die im chinesischen Shanghai ansässige FOSUN durch den Erwerb weiterer 17,22% des Aktienkapitals von anderen Aktionären ihre Beteiligung auf dann 47,19% erhöhen.

