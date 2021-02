The Medical Cannabis and Wellness-ETF: Ist Cannabis die Zukunft?

Der Medical Cannabis and Wellness-ETF wurde am 09.01.2020 aufgelegt und gehört zu der Kategorie Aktien. Der Exchange Traded Fonds investiert in Unternehmen, die ihren Hauptfokus auf die medizinische Cannabis- und Cannabinoide-Industrie legen. Der Medical Cannabis and Wellness-ETF hat ein Volumen von rund 26 Millionen und ist thesaurierend. Damit ist der ETF noch recht klein und ein typischer Nischen-ETF.

Zu ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung