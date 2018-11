"The Match: Tiger Woods - Phil Mickelson": das Duell der beiden besten Golfer ihrer Generation am Freitagabend live und exklusiv auf Sky Select (FOTO)

Unterföhring (ots) -- Tiger Woods gegen Phil Mickelson am Freitag ab 21.00 Uhr liveund exklusiv auf Sky Select für alle Sky Kunden bestellbar - bisDonnerstagmittag zum Frühbucherpreis von 10 EUR, anschließend für 15EUR- Sky überträgt das Duell in Las Vegas im US-Originalkommentarinklusive der Aussagen von Tiger Woods und Phil Mickelson, diewährend der 18 Löcher mit Mikrofonen ausgestattet sind- Ausführliche Informationen zur Bestellung und zum Duell sindunter sky.de/golf abrufbarEs ist das erste Event dieser Art im Profigolf: Zwei Spieler, 18Löcher, neun Millionen Dollar Preisgeld für den Gewinner. AmFreitagabend steigt auf dem Shadow Creek Golf Course in Las Vegas"The Match", in dem mit Tiger Woods und Phil Mickelson die beidenprägenden Gesichter des Golfsports in den vergangenen 20 Jahren imMatchplay aufeinander treffen.Sky Abonnenten haben die Möglichkeit, live dabei zu sein, wenn diebeiden besten Golfer ihrer Generation aufeinandertreffen. Ab 21.00berichtet Sky Select live und exklusiv. Begleitet wird dieÜbertragung vom US-Originalkommentar. Als besonderes Element werdenbeide Golfer auf der Runde auch mit Mikrofonen ausgestattet sein,sodass die Zuschauer den Unterhaltungen zwischen Tiger Woods und PhilMickelson sowie mit ihren Caddies folgen können."The Match" ist in vielerlei Hinsicht ein Duell der Superlative:Mit 14 Major-Titeln auf Seiten Tiger Woods' und fünf für PhilMickelson treffen die beiden Profis aufeinander, die in denvergangenen 25 Jahren die meisten Major-Titel erringen konnten,darunter unter anderem vier Masters-Erfolge für Woods und drei fürMickelson. Mit 683 Wochen stand Tiger Woods länger an der Spitze derWeltrangliste als jeder andere Profi, mit zwölf Teilnahmen am RyderCup nahm kein Spieler häufiger am Prestigewettbewerb teil als PhilMickelson. Außerdem ist es das Duell der beiden Golfprofis, die imLaufe ihrer Karrieren das meiste Preisgeld verdienten: Tiger Woodsspielte bislang 115 Millionen Dollar ein, Phil Mickelson folgt mit 88Millionen auf Rang zwei.Wessen Konto in Kürze um weitere neun Millionen Dollar anwächst,können Sky Kunden am Freitag mit Sky Select live verfolgen.Tiger Woods gegen Phil Mickelson bei Sky Select bestellenBis Donnerstag um 12.00 Uhr kann das Select Ticket (Bestellnummer:110) für das Duell der beiden Golf-Legenden entweder online untersky.de/golf oder telefonisch unter 0180 6 55 44 33 (0,20 EUR/Anrufaus dem dt. Festnetz, 0,60 EUR/Anruf aus dem Mobilfunknetz) zum Preisvon 10 EUR bestellt werden. Danach beträgt der Preis 15 EUR. BeiBestellung des Tickets wird die HD-Übertragung auf Sky Sport 5 HDautomatisch freigeschaltet. Voraussetzung für die Bestellung ist einSky Abonnement.Pressekontakt:Thomas KuhnertSenior Manager Sports CommunicationsTel. 089 / 99 58 68 83Thomas.kuhnert@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell