"The Masked Singer": Verbergen sich Stefan Raab, Luke Mockridge, Martina Hill oder Sasha unter den Masken? (FOTO)

Unterföhring (ots) - Es wäre eine Sensation: 56,5 Prozent der User vermuten in der ProSieben-App zu "The Masked Singer" Stefan Raab unter der Maske des Faultiers. Dahinter - mit großem Abstand - Luke Mockridge (18,1 %), Sasha (7,1 %) und Matthias Schweighöfer (5,7 %). Auch bei der Kakerlake, dem Hasen und dem Chamäleon legt sich die Rate-Community fest und tippt in der Mehrheit auf Angelo Kelly, Martina Hill und Dieter Hallervorden. "The Masked Singer" bleibt das größte TV-Rätsel in Deutschland. Wer verbirgt sich wirklich unter den Masken? In der dritten Ausgabe der ProSieben-Erfolgsshow "The Masked Singer" am Dienstag, 24. März 2020 live um 20:15 Uhr gibt es wieder wichtige Indizien zu den Stars. Und die sorgen im Rate-Team sicher wieder für Verwirrung und neue Vermutungen. So wähnte Ruth Moschner unter dem Wuschel zunächst Tedros "Teddy" Teclebrhan, in der zweiten Live-Show jedoch Julien Bam. Und Rea Garvey setzte bei dem kuscheligen Knäuel erst auf Adel Tawil, später auf Ross Antony. Auf den "The Masked Singer"-Social-Media-Kanälen wartet auf die Fans ein zusätzliches Rätsel: Welcher Star unterstützt in der dritten Ausgabe von "The Masked Singer" Ruth Moschner und Rea Garvey im Rate-Team? Dazu gibt es ein Indiz: Der Star rangiert im Rate-Spiel auf den Top-Plätzen unter den Zuschauer-Tipps.Bereits zwei Masken wurden in "The Masked Singer" enthüllt: Sängerin Stefanie Heinzmann schlüpfte aus dem Dalmatiner-Kostüm und Model Franziska Knuppe entpuppte sich aus der Fledermaus. Deutschland rätselt weiter: Wer verbirgt sich unter der Göttin, dem Chamäleon, dem Wuschel, der Kakerlake, dem Roboter, dem Drachen, dem Faultier und dem Hasen? Moderator Matthias Opdenhövel führt durch die Live-Show, produziert wird "The Masked Singer" von EndemolShine Germany.TV-Rätsel für ALLE: ProSieben bietet zu allen sechs Live-Shows von "The Masked Singer" Audiodeskription (Bildbeschreibung) via App und Live-Untertitel (Videotext Seite 149) für Blinde, Sehbehinderte und Hörgeschädigte an. Informationen und Links gibt es auf der Internetseite: www.prosieben.de/AD."The Masked Singer" immer dienstags, 20:15 Uhr, LIVE auf ProSieben und auf Joyn.Fotos aus der Show sowie weitere Infos gibt es unter http://presse.prosieben.de/themaskedsinger und www.themaskedsinger.deFolge verpasst? Kein Problem! sixx zeigt die aktuelle "The Masked Singer"-Ausgabe immer direkt einen Tag nach der Ausstrahlung, mittwochs, um 20:15 Uhr.Bei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH Kommunikation/PR Entertainment Frank Wolkenhauer, Petra Dandl Tel. +49 89 9507-1158, -1169 Frank.Wolkenhauer@ProSiebenSat1.com Petra.Dandl@ProSiebenSat1.comBildredaktion Jürgen Morgenroth Tel. +49 89 9507-1129 Juergen_Aloisius.Morgenroth@ProSiebenSat1.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/25171/4554306 OTS: ProSiebenOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell