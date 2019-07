"The Masked Singer": So kühlen sich die Stars unter den Masken am heißesten Tag des Jahres ab (FOTO)

Unterföhring (ots) -Sonne, Hitze, Rekordtemperaturen: Für den "The MaskedSinger"-Produktionsstandort Köln sind heute bis zu 40 Gradvorhergesagt. Eine zusätzliche Herausforderung für die Stars unterden Masken vor der vierten Show heute Abend, 25. Juli, ab 20:15 Uhr,live auf ProSieben. Die Kostüme wiegen bis zu 25 Kilogramm und unterden Masken wird es schnell warm. Deshalb gibt es auf demProduktionsgelände in Köln einen eigenen Kühlraum, mit einerTemperatur von etwa fünf bis acht Grad. So bewahren der Astronaut,der Engel, der Grashüpfer, der Kudu, das Monster und der Panther aucham heißesten Tag des Jahres einen kühlen Kopf."The Masked Singer" immer donnerstags, 20:15 Uhr, live aufProSiebenFolge verpasst?Kein Problem! sixx zeigt die aktuelle "The Masked Singer"-Ausgabeimmer direkt einen Tag nach der Ausstrahlung, freitags, um 20:15 Uhr.Mehr zu "The Masked Singer" auf www.themaskedsinger.de, weitereHintergründe, Infos und Fotos auf der Presseseite:http://presse.prosieben.de/themaskedsingerHashtag zur Show: #themaskedsingerBei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR EntertainmentFrank WolkenhauerTel. +49 89 9507-1158Frank.Wolkenhauer@ProSiebenSat1.comBildredaktionTabea WernerTel. +49 89 9507-1167Tabea.Werner@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell