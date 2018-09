The Marina @ CROSSROADS auf den Malediven: Das erste integrierte Lifestyle-Urlaubsressort

Emboodhoo Lagoon, Malediven (ots/PRNewswire) - Das ersteintegrierte Lifestyle-Urlaubsresort in der RepublikMalediven:CROSSROADS von Singha Estate kann Anfang 2019 seine Tore inder Embudu-Lagune öffnen. Das Entwicklungsprojekt ist vom VelanaInternational Airport und von der Hauptstadt Malé in gerade einmal 15Minuten per Schnellboot zu erreichen und wartet mit einer Vielzahlvon Angeboten, wie Restaurants, Einkaufmöglichkeiten,Unterhaltungsangebote und Freizeitaktivitäten, auf.CROSSROADS auf den Malediven wird sich bei seiner Eröffnung über 9Inseln erstrecken und 8 Hotels und Ressorts umfassen. Es wird eineVerkaufsfläche von über 11.000 Quadratmetern geben, und fürHotelgäste stehen eigene Anlegestellen und Transportmöglichkeitenzwischen den Inseln zur Verfügung. The Marina @ CROSSROADS heißtBesucher jeden Alters willkommen - aus dem In- und Ausland. Diesekönnen hier das einmalige Angebot genießen, wozu auch eine nobleStrandpromenade gehört, auf der es stilvolle Restaurants mitgefeierten Gastköchen und weltbekannten DJs zu erleben gibt.Zu dem integrierten Projekt gehört auch die erste Marina fürLuxusyachten auf den Malediven, die für die Gesamtanlage von TheMarina at CROSSROADS namensgebend ist und wo Gäste mit ihrerPrivatyacht anlegen können. Die Marina wird auch bei derNeudefinition des Tourismus auf den Malediven eine wichtige Rollespielen.Ein breites Spektrum an weltbekannten Restaurants wird an TheMarina @ CROSSROADS auf den Malediven vertreten seinHard Rock Cafe Maldives - Gäste können hier eine authentischeamerikanische Küche inmitten der ultimativen Rock-Atmosphäregenießen. Es gibt 185 Plätze im Außen- und Innenbereich und einenexklusiven Zugang zum Strand, wo man mit Blick auf einen völlig neuenHorizont zu Abend essen kann. Das Hard Rock Cafe Maldives ist einperfekter Treffpunkt, wo Urlauber zum Essen zusammenkommen und sichunter die Leute mischen können. Hier gibt es erstklassiges Essen undausgezeichnete Musik sowie Cocktails und selbstgemachte amerikanischeKlassiker. Mit seinem exklusiven Strandbereich mit Sonnenliegen lädtdas Hard Rock Cafe Maldives ebenso zu gemütlichen Treffen wie zuPartyveranstaltungen ein.Cafe del Mar Maldives -- Der weltbekannte Strandklub aus Ibizabietet ein exklusives Erlebnis zum Entspannen und Essengehen. Hierfindet man in einer naturnahen Umgebung eine kunstvolle Auswahl anSpeisen, Getränken und exquisiter Musik. Café del Mar Maldives pflegtein einzigartiges Design, bei dem moderner Komfort, Faszination derTropen und maledivische Kunst ineinander verwoben sind. Der Klubbietet in Sachen Geschmack eine großartige Vielfalt - von leichtenSnacks bis zum besonderen Dinner, mit Holzofenpizza und Eisbar sowiebesonderen Cocktails. Neben seinen 300 Liegen am Pool und 400Sitzplätzen wird der Klub auch 3 private Umkleidehütten und eineschwimmende Pool-Bar haben.Zwei der 50 besten Restaurants Asiens, die dem visionären Chefkochund Restaurantbetreiber Dharshan Munidasa gehören, werden ebenfallsan The Marina @ CROSSROADS ihre Türen öffnen und damit zum ersten Malauf den Malediven vertreten sein:- Ministry of Crab -- Ein wahrhaftiger Himmel für Liebhaber vonSchalentieren, wo Krabben aus Sri Lanka gefeiert werden, von"kleinen" 500-g-Krabben bis zu 2 kg schweren Riesenkrabben;- Nihonbashi -- Ein bekanntes japanisches Restaurant, das seitmittlerweile 23 Jahren eine riesige Auswahl der japanische Küchekredenzt, hergestellt mit den feinsten Zutaten aus Sri Lanka.The Marina @ CROSSROADS wird zudem einen Mix aus großenRestaurantketten und Luxusgeschäften bieten. Dazu gehören: CoffeeBean & Tea Leaf, eine amerikanische Kette für Röstkaffee undexotische Teesorten, Cafe'ier, ein angesagter und angenehmer Ort, andem man besondere, frisch geröstete Kaffeesorten bekommt, Saint Tropby Crepes & Co., ein einzigartiges und zeitloses südfranzösischesCafé, das sich im Herzen von TheMarina @ CROSSROADS versteckt, Albahrby Seahouse Maldives, ein authentisches arabisches Restaurant, KennyRogers Roasters, ein eher legeres Abendrestaurant, in dem mangegrilltes Huhn nach Kennys berühmten Hausrezept bekommt.Zu den Einzelhandelsgeschäften gehören Xerjoff Perfume, eineitalienische Luxus-Parfümerie, Divine Schmuck und Souvenirs. Puma -ein Laden für Sport- und Freizeitbekleidung, andere Bekleidungswarenund Accessoires, der hier ebenfalls seine Aufwartung macht, mitlimitierten Editionen, Spitzenmode und neusten Produkten.Herr Thiti Thongbenjamas, Chief Operating Officer von CROSSROADS,sagte: "Singha Estate sieht hier die große Chance, neue Marktbereichezu erschließen, indem es sich für MICE- und Familien-Reisen öffnet.Das einzigartige Verkaufsargument für unser Projekt als erstesintegriertes Urlaubsressort auf mehreren Inseln und sein komplettesAngebotsspektrum mit internationalen Restaurants und Outlet-Lädenwird CROSSROADS dabei helfen, die Vorlieben aller Besucher zubedienen."The Marina @ CROSSROADS verkörpert die Werte von Singha Estate imHinblick auf den Ausdruck kultureller Identität und aufNachhaltigkeit. Dafür stehen insbesondere folgende Einrichtungen: DasErlebniszentrum der Malediven - ein einzigartiger kulturellerAnziehungspunkt mit bewundernswerten Designs, die den Charme derKunst und des handwerklichen Könnens vor Ort präsentieren und wolokale Künstler gefördert werden, das Meeres-Erlebniszentrum - eineEinrichtung für den Meeresschutz, die eine weltweit erstklassigeVorreiterrolle bei der Ausbreitung von Korallen einnimmt und das Zielverfolgt, eines der größten Gebiete auf den Malediven für denKorallenschutz zu werden, die CROSSROADS-Veranstaltungshalle - eineriesige Mehrzweckanlage, die sich ideal für Meetings oder Workshopseignet und die für exklusive Treffen, Dîners und Feste gemietetwerden kann - unterstützt durch ein Profi-Team für dieVeranstaltungsplanung und das Catering, sowie das Tauchzentrum -hierwerden Freizeitaktivitäten im Wasser organisiert und hier ist auchdas Zuhause des ersten schwimmenden Wasserparks der Malediven und dieBasis eines Glasboden-Unterseeboots.Wenn Sie sich für Verkaufsflächen auf dem Gelände von TheMarina @CROSSROADS, dem ersten und größten integrierten Urlaubsressort aufden Malediven, interessieren, wenden Sie sich bitte anthemarina@crossrodsmaldives.com oder per Telefon +66-85-055-9098.Informationen zu CROSSROADS auf den MaledivenDie Entwicklung des CROSSROADS-Projekts ist mittlerweile so weitvorangeschritten, dass es als größtes integriertes Urlaubsressort fürFreizeit und Erholung das Urlaubserlebnis auf den Malediven neudefiniert. Das Projekt wird Familien, die ihren Urlaub planen, aufdie Malediven locken und für das Land begeistern.Das Projekt, das durch seine Lage an einer Schnittstelle der"Seidenstraße zur See" von den Kulturen aus Ost und West inspiriertist, befindet sich in der 7 km langen Lagune, die gerade einmal 15Minuten per Boot entfernt vom Male International Airport liegt unddadurch leicht zu erreichen ist. Urlauber und Hauptstadtbewohnerfinden hier einzigartige Angebote. Neben seiner Marina fürLuxusyachten und einem reichhaltigen Mix aus Hotels, Unterhaltung,einem unverwechselbaren Lifestyle-Strandklub, Einzelhandelsgeschäftenund edlen Restaurants bietet das Projekt auch ein Kulturzentrum, wodas Leben und die handwerklichen und künstlerischen Fertigkeiten derInselnation gefördert und globale Konzepte für einen umsetzbarennachhaltigen Tourismus vorgestellt werden. Diese sollen dem Schutzder Biodiversität des wertvollen maritimen Ökosystems der Maledivenund dem Wohl der Gemeinden vor Ort dienen.Singha Estate Public Company Limited123, Suntowers Building B, 22nd Floor, Vibhavadi-Rangsit Road,Chom Phon, Chatuchak, Bangkok 10900, ThailandTel.: +66 (0) 2050-5555www.singhaestate.co.thFoto - https://mma.prnewswire.com/media/740972/THE_MARINA___CROSSROADS_MALDIVES_re.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/740971/CL3.jpgPressekontakt:Asaya KamolnavinAccount ManagerFleishmanHillard ThailandTel.: +66-2207-2659Mobil: +66-62-494-2261Fax: +66-2207-9259asaya.kamolnavin@fleishman.comOriginal-Content von: Singha Estate Public Company Limited, übermittelt durch news aktuell