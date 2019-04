"'The Machine' zittert nicht!" Werder-Legende Tim Wiese siegessicher vor heutigem Duell der Giganten (FOTO)

Unterföhring (ots) -Harter Brocken: Tim Wiese, die Torwart-Legende des SV WerderBremen, steigt heute bei "Superhero Germany" um 20:15 Uhr aufProSieben gegen einen der besten Alltagsathleten Deutschlands in denRing. Trotz des bärenstarken Gegners zeigt sich der ehemaligeNationalspieler siegessicher: "'The Machine' zittert nicht. Kannkommen, wer will!""Superhero Germany", vier Folgen produziert von RedsevenEntertainment, ab 20. April 2019 samstags um 20:15 Uhr auf ProSieben.Finde den "Hero" in Dir: Bei einem Fitnesstest unterwww.ProSieben.de/SuperheroGermany haben alle die Möglichkeit, ihrenindividuellen "Hero"-Faktor zu bestimmen.Bei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR EntertainmentConstanze WagnerTel. +49 [89] 9507-1171Constanze.Wagner@ProSiebenSat1.comBildredaktionSusi LindlbauerTel. +49 [30] 3198-80822Susi.Lindlbauer@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell