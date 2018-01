Unterföhring (ots) -3. Januar 2018. "Seit zehn Jahren sprechen wir bei 'The Big BangTheory' über die Kindheit der Serienfigur Sheldon. Darsteller JimParsons fragte mich eines Tages, warum wir nicht eine Serie darübermachen. Ich fand die Idee großartig", erklärt Chuck Lorre, einer derMacher der Hit-Sitcom. Also entwickelten Lorre und sein KollegeSteven Molaro das Prequel "Young Sheldon" und landeten den nächstenMegaerfolg im US-Fernsehen ... ProSieben zeigt "Young Sheldon" ab 8.Januar 2018, montags um 20:45 Uhr, direkt nach einer neuen Folge "TheBig Bang Theory" (Start 11. Staffel, 20:15 Uhr).Fakten:- "Young Sheldon" legte eine rekordverdächtige US-Premiere hin:Unglaubliche 98 Prozent der Zuschauer blieben nach einer neuenEpisode "The Big Bang Theory" dran und machten das Prequel mit 17,2Millionen Zuschauern zum besten US-Comedy-Start seit vier Jahren.- Zoe Perry spielt Mary Cooper, die Mutter des kleinen Sheldon.Perry ist im wahren Leben die Tochter von Schauspielerin LaurieMetcalfe, die wiederum in "The Big Bang Theory" die Rolle vonSheldons Mutter spielt.- Während "The Big Bang Theory" als Sitcom in einem Studio vorLive-Publikum gedreht wird, spielt die Comedy-Serie "Young Sheldon"an vielen unterschiedlichen Handlungsschauplätzen.- Original-Sheldon-Darsteller und Executive Producer Jim Parsonsnimmt beim Dreh eine ganz besondere Rolle ein: "Jim Parsons, derweltbeste Schauspieltrainer für die Figur des Sheldon, ist direkt vorOrt und coacht Iain Armitage in wunderbarer und würdevoller Weise",schwärmt Serien-Macher Chuck Lorre."Young Sheldon": The Little Bang Theory1989 wächst Sheldon Cooper (Iain Armitage) in einer konservativenMittelstands-Familie im US-Bundesstaat Texas auf. Mit gerade einmalneun Jahren erlebt der hochintelligente Junge seinen ersten Tag ander High-School - zusammen mit seinem fünf Jahre älteren BruderGeorgie (Montana Jordan). Während Sheldon sichtlich Probleme hat,sich anzupassen, versucht seine gläubige und liebevolle Mutter Mary(Zoe Perry) alles, um ihren Sohn zu beschützen ..."The Big Bang Theory": Eine große Frage und ein kleines Baby Dererwachsene Sheldon Cooper (Jim Parsons) kniet mit einemVerlobungsring vor der Tür seiner Freundin Amy (Mayim Bialik). Diegroße Frage hat er bereits gestellt, doch wird die Neurobiologinwirklich "ja" sagen? Und welches Paar der Clique rund um den Obernerderwartet bereits Nachwuchs: Penny (Kaley Cuoco) und Leonard (JohnnyGalecki) oder erneut Bernadette (Melissa Rauch) und Howard (SimonHelberg)?"The Big Bang Theory" - die 11. Staffel ab 8. Januar 2018, montagsum 20:15 Uhr auf ProSieben"Young Sheldon" - die 1. Staffel ab 8. Januar 2018, montags um20:45 Uhr auf ProSiebenKontakt:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHEin Unternehmen der ProSiebenSat.1 Media SE Nadja SchlüterKommunikation/PR Unit Fiction Tel. +49 (89) 9507-7281Nadja.Schlueter@ProSiebenSat1.com www.ProSiebenSat1.comBildredaktionKira Mindermann Tel. +49 (89) 9507-7299Kira.Mindermann@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell