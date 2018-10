The John Walker Masters' Edition: der erste 50 Jahre alte Scotch-Whisky in der Geschichte von Johnnie Walker

London (ots/PRNewswire) -Ein halbes Jahrhundert Reifung für 100 FlaschenThe John Walker Masters' Edition ist ein eleganter und dreifachgereifter Scotch-Whisky, der aus sechs äußerst seltenen Whiskys -jeder davon mindestens 50 Jahre alt - hergestellt wurde. Die Whiskysin The John Walker Masters' Edition stammen von alten Destillerien,die bereits zu Lebzeiten des Gründers John Walker (1805-1857)existierten. Fünf der sechs Destillerien, deren unersetzliche Whiskysfür die Herstellung von The John Walker Masters' Edition verwendetwurden, sind nicht mehr in Betrieb.(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/769355/Johnnie_Walker_Masters_Edition.jpg )Es wurden nur 100 Flaschen der The John Walker Masters' Editionhergestellt. Dieser exklusive Scotch-Whisky ist nach derHandwerkskunst der Meisterbrenner sowie seiner Präsentation benannt.Als Sonderausgabe des The John Walker wird dieser Whisky in einemspeziell angefertigten, individuell nummerierten, seltenendoppelwandigen Dekanter aus schwarzem Baccarat-Kristallglaspräsentiert und in einer Kiste geliefert, die von N.E.J. Stevenson,Cabinet Makers by Appointment to Her Majesty The Queen, hergestelltwurde.Johnnie Walker Global Brand Director John Williams sagte: "FünfzigJahre alte Whiskys sind eine Rarität. Derart alte Whiskys haben einenwunderbaren Charakter. Es erfordert jedoch ein hohes Maß an Können,ihre Aromen zu enthüllen und dann einen ausgewogenen Geschmack zuerschaffen, um Whisky-Liebhabern ein vollendetes Endergebnis bietenzu können. Hier können dann unser Master-Blender Jim Beveridge -einer von nur sechs in der Geschichte von Johnnie Walker - und seinkleines Team äußerst erfahrener Whisky-Hersteller als Meister ihresFachs ihre Fertigkeit unter Beweis stellen."The John Walker Masters' Edition enthält Single-Malt-Whiskys auseinigen der ältesten erhältlichen Bestände der Destillerien GlenAlbyn und Glenury Royal - die nun stillgelegt sind - und derberühmten Destillerie Blair Athol, die sich am Fuße der Highlandsbefindet. Die drei Grain-Whiskys, die für seine Herstellung verwendetwurden, stammen von den nicht mehr genutzten Destillerien Caledonian,Cambus und Port Dundas.Johnnie Walker Master-Blender Jim Beveridge kommentierte: "JederTropfen dieses Whiskys wurde mit größter Sorgfalt von einigen derkostbarsten und edelsten Malt- und Grain-Whisky-Fässern aus unseremVorrat ausgewählt.Vor etwa 20 Jahren erkannten die Whisky-Blender von JohnnieWalker, dass diese individuellen Whiskys einzigartig sind, undentschieden, sie für einen besonderen Zweck aufzubewahren, damit allein ihren Fässern weiter reifen konnten. Sie waren überzeugt, dass mitder Zeit ein noch edlerer Tropfen daraus entstehen würde. Wir wolltenden Brennmeistern huldigen, die vor so langer Zeit mit diesen Whiskysarbeiteten, und ich glaube, mit der Kreation des The Masters' Editionist uns das auch gelungen."The John Walker Masters' Edition ist ein dreifach gereifterScotch-Whisky. Hergestellt aus kleinen Chargen in einem speziellangefertigten vermählten Fass aus 100 Jahre alten Eichendauben,entfalten sich seine Aromen langsam Schicht für Schicht am Gaumen, woüppige Noten von schwarzer Johannisbeere und Zitrus vollmundiger,cremiger dunkler Schokolade und einem langen, milden und wärmendenAbgang mit kühlendem Menthol und einer subtilen Rauchigkeit weichen.The John Walker Masters' Edition wird in natürlicher Fassstärkemit 43,3-%-Vol. abgefüllt und zu einem Preis von 25.000 USD (UVP)angeboten. Die Sonderausgabe ist nur in wenigen, ausgewählten Märktenerhältlich und 2019 soll eine Flasche bei Bonhams, Hongkongversteigert werden.Bitte-genießen Sie Johnnie Walker verantwortungsvoll. Besuchen SieDrinkIQ.comPressekontakt:Sarah Fearon+44(0)28-9039-5523sarah.fearon@smartscommunicate.comOriginal-Content von: Johnnie Walker, übermittelt durch news aktuell