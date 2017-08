The Hut Group ergänzt Portfolio mit Beauty Box Unternehmen Glossybox

Berlin (ots) - The Hut Group ("THG"), eines der weltweit größtenOnline Beauty und Health-Unternehmen, ergänzt sein Portfolio mit demBeauty Boxen-Anbieter GLOSSYBOX.GLOSSYBOX wurde 2011 in Berlin gegründet und ist europäischerMarktführer im Beauty-Boxen-Markt. Das Unternehmen ist in zehnMärkten aktiv und hat Büros in Berlin, London, Paris, Stockholm undNew York. GLOSSYBOX ist ein Abo-Modell bei dem Kunden eine monatlicheBox mit 5 unterschiedlichen Beauty-Produkten erhalten.THG plant den GLOSSYBOX-Standort in Berlin, Europas Start-upHauptstadt, zu einem Tech-Hub der Gruppe auszubauen und damit neueTalente anzuziehen.Der Zukauf ergänzt die strategischen Internationalisierungsplänevon THG. Mit seiner proprietär entwickelten e-Commerce-Plattform hatTHG die Grundlagen und Infrastruktur geschaffen, um GLOSSYBOXerfolgreich zu skalieren. Darauf bauen schon andere Abo-Modelle, wiez.B. lookfantastic, Beauty Box, MyGeekBox und PoPInABox, auf. THGfreut sich, mit der Marke GLOSSYBOX eine stetig wachsende Communityan Beauty-begeisterten Frauen und Männern begrüßen zu dürfen.Matthew Moulding, THG Gründer und CEO: "GLOSSYBOX ist ein weitereswichtiges Investment für The Hut Group. Wir haben mit GLOSSYBOX einegroßartige Marke mit einer wachsenden und sehr engagiertenKundenbasis gekauft. Wir sind fest davon überzeugt, dass unserePlattform und unsere Stärken im Marketing dazu beitragen werden, fürGLOSSYBOX ein noch größeres Wachstum zu erzielen. Technologie undBeauty sind die DNA von THG."Caren Genthner-Kappesz, CEO von GLOSSYBOX: "Ich freue mich sehrüber diese Akquisition. Es war uns ein großes Anliegen, den richtigenKäufer für unsere Marke zu finden. THG, mit seiner starken E-CommerceExpertise und den exzeptionellen technischen Plattformen, wird unshelfen, das Wachstum von GLOSSYBOX zu einer global führendenBeauty-Marke zu beschleunigen. Ich bin sehr stolz auf alles, was wirals GLOSSYBOX-Team schon erreicht haben. Und ich bin mir sicher, mitThe Hut Group den richtigen strategischen Partner gefunden zu haben,um den entscheidenden nächsten Schritt in die aufregende Zukunft vonGLOSSYBOX zu gehen."Pressekontakt:Viki Tahmasebi thg@glossybox.deGroup Head of PR, The Hut Groupthg@glossybox.de [+44 7966 028340]Kira StraussHead of Communications & Social Media, GLOSSYBOXpresse@glossybox.de [+49 173 6270420]Original-Content von: GLOSSYBOX, übermittelt durch news aktuell