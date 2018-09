The Gym: Wie ernst sind DIESE Neuigkeiten?

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie The Gym, die im Segment "Freizeiteinrichtungen" geführt wird. Die Aktie schloss den Handel am 26.09.2018 an ihrer Heimatbörse London mit 317,5 GBP.

Unser Analystenteam hat The Gym auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 8 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 5 Analystenbewertungen für die The Gym-Aktie abgegeben. Davon waren 5 Bewertungen "Buy", 0 "Hold" und 0 "Sell". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Buy"-Rating für die The Gym-Aktie. Kürzerfristig ergibt sich dieses Bild: Innerhalb eines Monats liegen 5 Buy, 0 Hold, 0 Sell-Einschätzungen vor. Damit aber ist die Aktie zuletzt mit einem "Buy" zu bewerten. Im Rahmen der von den Analysten durchgeführten Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 373,33 GBP. Das Wertpapier hat damit ein Aufwärtspotential von 17,59 Prozent, legt man den letzten Schlusskurs (317,5 GBP) zugrunde. Daraus leitet sich eine "Buy"-Empfehlung ab. Unterm Strich erhält The Gym somit ein "Buy"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: The Gym erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 52,78 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Recreation Facilities & Svcs"-Branche sind im Durchschnitt um 10,21 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +42,57 Prozent im Branchenvergleich für The Gym bedeutet. Der "Consumer Discretionary"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 0,88 Prozent im letzten Jahr. The Gym lag 51,9 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

3. Anleger: Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von The Gym im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden ausschließlich positive Meinungen veröffentlicht. Zudem beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den positiven Themen rund um The Gym. Dieser Umstand löst insgesamt eine "Buy"-Bewertung aus. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Buy".