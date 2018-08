The Gym: Dass es dann wirklich so schnell geht …

Per 08.08.2018 wird für die Aktie The Gym am Heimatmarkt London der Kurs von 300 GBP angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Freizeiteinrichtungen".

Die Aussichten für The Gym haben wir anhand 8 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Analysteneinschätzung: Die Aktie der The Gym wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit folgenden Einstufungen versehen: 5 Buy, 0 Hold und 1 Sell-Einstufungen. Daraus leiten wir für die langfristige Einstufung ein "Buy" ab. Das sehen auch die Analysten so, welche erst kürzlich eine Bewertung für die Aktie abgegeben haben - die durchschnittliche Empfehlung für The Gym aus dem letzten Monat ist ebenfalls "Buy" (2 Buy, 0 Hold, 0 Sell). Das Kursziel für die Aktie der The Gym liegt im Mittel wiederum bei 332,5 GBP. Da der letzte Schlusskurs bei 300 GBP verläuft, ergibt sich eine erwartete Kursentwicklung von 10,83 Prozent. Dies ist verbunden mit der Einstufung "Buy". Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der The Gym insgesamt die Einschätzung "Buy".

2. Dividende: Derzeit schüttet The Gym niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Recreation Facilities & Svcs. Der Unterschied beträgt 2,12 Prozentpunkte (0,6 % gegenüber 2,72 %). Wegen dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Sell".

3. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 53,76 und liegt mit 40 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Recreation Facilities & Svcs) von 89,94. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält The Gym auf dieser Stufe eine "Buy"-Bewertung.