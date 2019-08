The Green Organic Dutchman: Kommt jetzt der nächste Ausschlag nach oben?

Am 31. Juli hatten wir den Abonnenten einen Zocker-Trade mit The Green Organic Dutchman angeboten. Die Überschrift des Artikels lautete: „The Green Organic Dutchman: War das jetzt endlich das Tief? Trading-Chance!“ Dieser Trade ist angelaufen. In diesem Artikel hatten wir unter anderem geschrieben: „Im Juni und Juli sah es schon einmal danach aus, als ob The Green Organic Dutchman das Tief ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung