Unterföhring (ots) -Great! Vier Buzzer - und mehr als 8,6 Millionen Klicks aufYouTube: Von Claudia Emmanuela Santosos Auftritt (18, München) bei"The Voice of Germany" bekommen die Fans nicht genug. Ihre Versionvon "Never Enough" aus dem Film "Greatest Showman" wurde in sechsTagen mehr als achteinhalb Millionen Mal abgerufen. Der Auftrittzählt damit zu den erfolgreichsten #TVOG-Clips der vergangenen Jahre.Wie geht's weiter bei "The Voice of Germany"? Bereits jetzt stehendie ersten 30 Minuten der dritten Ausgabe der Blind Auditionsexklusiv auf Joyn zur Verfügung. Und auch alle weiteren Folgen sindin der App nach Ausstrahlung kostenlos abrufbar.Diese Talente singen in der dritten Ausgabe von "The Voice ofGermany" am Donnerstag, 19. September 2019, um 20:15 Uhr, aufProSieben: Stiletto Stohl (53, Wien), Philipp Fixmer (21,Eitensheim), Sally Haas (19, Berlin), Janina Mahnken (30,Osterholz-Scharmbeck), Denis Henning (36, Gronau), Angelo Nastro (39)und Andre Heller (40) aus Köln, Oxa (29, Hamburg), Erwin Kintop (23,Rastatt), Selina Schulz (20, Eschau), Sandra Siebert (38, BadZwesten), Linus Hemker (20, Ahaus), Fidi Steinbeck (35, Hamburg)."The Voice of Germany" - donnerstags auf ProSieben und sonntags inSAT.1, jeweils um 20:15 Uhr.Weitere Infos rund um "The Voice of Germany" finden Sie auf derPresseseite http://presse.prosieben.de/TVOG2019.Kostenfreies Videomaterial zu "The Voice of Germany": Auf glomex,dem Videomarktplatz der ProSiebenSat.1-Gruppe, stehen kostenfrei alleHighlight-Videos zu "The Voice of Germany" und zu vielen weiterenShows zum Einbinden bereit. Hier können Sie sich bei glomex alsPublisher anmelden.Noch mehr #TVOG:Die besten Talente gehen auch dieses Jahr wieder auf Tour. Ticketsund Infos zur "The Voice of Germany - live in Concert"-Tour gibt esauf www.thevoiceofgermany.de/tour. Zusätzlich gibt es während derShow alle Hintergrundinformationen zu #TVOG im red button Portal vonProSieben - verfügbar auf jedem Smart TV.