The Go-Ahead: Geht es jetzt um die Wurst?

In unserer neuen Analyse nehmen wir The Go-Ahead unter die Lupe, ein Unternehmen aus dem Markt "Eisenbahnen". Die The Go-Ahead-Aktie notierte am 26.11.2018 mit 1570 GBP, die Heimatbörse des Unternehmens ist London.

Unser Analystenteam hat The Go-Ahead auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 8 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -2,72 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Consumer Discretionary") liegt The Go-Ahead damit 7,56 Prozent unter dem Durchschnitt (4,84 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Passenger Transportation" beträgt 4 Prozent. The Go-Ahead liegt aktuell 6,72 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Sell".

2. Fundamental: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei The Go-Ahead beträgt das aktuelle KGV 9,65. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Passenger Transportation" haben im Durchschnitt ein KGV von 20,03. The Go-Ahead ist aus fundamentalen Gesichtspunkten damit Stand heute unterbewertet. Die Aktie erhält von der Redaktion in dieser Kategorie daher eine "Buy"-Einschätzung.

3. Technische Analyse: Die The Go-Ahead ist mit einem Kurs von 1570 GBP inzwischen -1,63 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zur kurzfristigen Einschätzung "Hold". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung "Hold", da die Distanz zum GD200 sich auf -4,81 Prozent beläuft. Insofern schätzen wir die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Hold" ein.