The Go-Ahead: Aktienanalyse vom 13.07.2018

In unserer neuen Analyse nehmen wir The Go-Ahead unter die Lupe, ein Unternehmen aus dem Markt "Eisenbahnen". Die The Go-Ahead-Aktie notierte am 12.07.2018 mit 1535 GBP, die Heimatbörse des Unternehmens ist London.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir The Go-Ahead einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob The Go-Ahead jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Dividende: The Go-Ahead hat mit einer Dividendenrendite von 6,54 Prozent momentan einen höheren Wert als der Branchendurchschnitt (2,55%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Passenger Transportation"-Branche beträgt +4. Aufgrund dieser Konstellation erhält die The Go-Ahead-Aktie in dieser Kategorie eine "Buy"-Bewertung.

2. Technische Analyse: Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der The Go-Ahead-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 1658,23 GBP mit dem aktuellen Kurs (1535 GBP), ergibt sich eine Abweichung von -7,43 Prozent. Die Aktie erhält damit eine "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Für diesen (1701,26 GBP) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls unter dem gleitenden Durchschnitt (-9,77 Prozent Abweichung). Die The Go-Ahead-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Sell"-Rating bedacht. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Sell"-Rating.

3. Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von The Go-Ahead liegt bei einem Wert von 7,23. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche "Passenger Transportation" (KGV von 20,78) unter dem Durschschnitt (ca. 65 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist The Go-Ahead damit unterbewertet und erhält folglich eine "Buy"-Bewertung auf dieser Stufe.