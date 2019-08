The Global Governance Project: Evidenzbasiertes Hintergrundbuch kommt vor dem G7-Gipfel in Biarritz auf den Markt

London (ots/PRNewswire) -- Im Vorfeld des G7-Gipfels in Biarritz am 24. und 26. August 2019stellt das neueste Hintergrundbuch zu diesem Thema, G7 France: TheBiarritz Summit (G7 Frankreich: der Biarritz-Gipfel), Daten dazuvor, wie gut die G7 ihre Versprechen erfüllen- Die Bekämpfung von Ungleichheiten in allen Bereichen steht auf derTagesordnung an erster Stelle.- G7 France: The Biarritz Summit wird den Staats- und Regierungschefsbeim Gipfel überreicht und an Interessensgruppen weltweitverschickt werden.Während sich die Staats- und Regierungschefs der Welt daraufvorbereiten, sich in Biarritz zum 45. G7-Gipfel zu versammeln, wirddie neueste Buchreihe zum Hintergrund der G7 mit wesentlichen Datenüber die Fortschritte der G7 veröffentlicht. Die Bekämpfung vonUngleichheiten in all ihren Formen steht unter der französischenPräsidentschaft ganz oben auf der Tagesordnung. Das Buch verfolgt dieLeistungen der G7 in allen Bereichen, von Wirtschaftswachstum undKlimaschutz bis hin zur Stärkung der Rolle der Frau und dernationalen Sicherheit.Der diesjährige Gipfel basiert auf einem neuen Format, nach demafrikanische Staats- und Regierungschefs, bedeutende Demokratien undwichtige regionale Partner eingeladen wurden, am Tisch Platz zunehmen. Sie werden die fünf Prioritäten der französischenPräsidentschaft im Kampf gegen ungleiche Behandlung erörtern:Bekämpfung der Chancenungleichheit, dabei insbesondere die Förderungder Gleichstellung der Geschlechter, des Zugangs zur Bildung und zuhochwertigen Gesundheitsdiensten; Bekämpfung von Ungleichheiten imZusammenhang mit Umweltzerstörung; Maßnahmen zur Sicherheit undTerrorismusbekämpfung; Nutzung der Chancen, die sich aus derdigitalen Technologie und der künstlichen Intelligenz ergeben; undBekämpfung der Ungleichheit durch eine erneuerte Partnerschaft mitAfrika.G7 France: The Biarritz Summit wird im Rahmen einer Partnerschaftzwischen der G7-Forschungsgruppe vom Trinity College an der MunkSchool of Global Affairs der University of Toronto und dem britischenVerlag GT Media Group erstellt. Gemeinsam bilden sie das GlobalGovernance Project (http://www.globalgovernanceproject.com/).Die Publikation enthält Originalinhalte von führenden Politikernder Welt, darunter Italiens Premierminister Giuseppe Conte, demPräsidenten der Europäischen Kommission Jean-Claude Juncker,Australiens Premierminister Scott Morrison, dem Präsidenten von ChileSebastien Piñera und dem Präsidenten Ägyptens Abdel Fattah El-Sisi -die drei letztgenannten sind als Gäste eingeladen.Das Hintergrundbuch untersucht die Tagesordnung im Detail mitprogressiven Kommentaren, Dialogen und Handlungsaufforderungen vonLeitern von UN-Einrichtungen, der Weltgesundheitsorganisation, derInternationalen Arbeitsorganisation, der OECD und Europol. JederArtikel taucht tief in die Probleme ein und bietet Lösungen für dieHerausforderungen, die ein faires, gerechtes Wachstum und dieWeiterentwicklung bedrohen.G7 France: The Biarritz Summit kann man hier lesen:www.bit.ly/G7France. Teilen Sie die Publikation und dieCompliance-Statistiken aus Ihrem Interessengebiet und nehmen Sie ander Unterhaltung auf Twitter @GloGovProj und @G7RG teil.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/961333/G7_France.jpgPressekontakt:+44-(0)20-7608-5137E-Mail: Connect@GG-P.orgOriginal-Content von: The Global Governance Project, GT Media Group, übermittelt durch news aktuell