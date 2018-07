The Geneva Association: Altersrente als Versicherungslösung für Menschen, die länger leben, als ihre Ruhestandsersparnisse reichen

Zürich (ots/PRNewswire) -Das Risiko, dass Menschen länger leben als ihreRuhestandsersparnisse reichen, stellt eine Gefahr für ihrenLebensstandard dar und bedeutet, dass viele von ihnen in Armutverfallen könnten. Die Altersverrentung beruflicher Pensionsvermögeneröffnet jedoch eine Versicherungslösung für dieses gesellschaftlicheProblem. Dies geht aus einer Studie von The Geneva Association, demführenden internationalen Think-Tank der Versicherungsbranche hervor.(Logo:https://mma.prnewswire.com/media/714100/Geneva_Association_Logo.jpg )Der Bericht "Annuitisation: Retirement Income That Lasts aLifetime" (Altersrente: Ruhestandseinkommen, das ein Leben langreicht) zeigt auf, dass eine höhere Lebenserwartung, geringeFruchtbarkeitsraten sowie niedrige Zinssätze einen enorm hohen Druckauf staatlich bereitgestellte Rentenvorsorgepläne, auch Säule Igenannt, ausüben. Somit müssen Menschen, die in den Ruhestand gehen,mit weniger Vorteilen auskommen und sehen sich in immer höheremUmfang mit komplexen Entscheidungen über ihre beruflichenRuhestandsvorsorgepläne, auch Säule II genannt, konfrontiert.Anna Maria D'Hulster, die Generalsekretärin von The GenevaAssociation, äußerte sich wie folgt: "Wenn man früh genug mehr zusparen beginnt und seine Beiträge mit der Zeit erhöht, kann man sicheine ausreichende Säule II-Pension für die Ruhestandsfinanzierungsichern. Der Kauf einer Lebenszeitrente mit dem Gesamt- oder einemTeilbetrag der Säule II eines Ruheständlers kann dazu beitragen,dafür zu sorgen, dass die Ruhestandsfinanzierung der entsprechendenPerson wirklich für das gesamte Leben ausreicht."Der Bericht untersuchte die Säule II-Programme für die USA, dasVereinigte Königreich und die Schweiz. Das US-amerikanische Systemhat das Ruhestandsrisiko vom Arbeitgeber auf den Arbeitnehmerübertragen, während Ruheständler im Vereinigten Königreich mehrFreiheit haben und die Regierung mehr unter Druck steht. DasSchweizer System weist Charakteristika auf, die dendurchschnittlichen Schweizer Arbeitnehmer dazu veranlassen, mehr fürden Ruhestand zu sparen als Arbeitnehmer in den USA oder imVereinigten Königreich.Der Bericht empfiehlt, dass die Standardoptionen für SäuleII-Programme auf drei Grundsätzen basieren sollten: automatischeTeilnahme von Arbeitnehmern an einem beruflichen Vorsorgeplan,automatische Eskalierung der Beiträge mit steigendem Alter undsteigender Dauer des Arbeitsverhältnisses sowie ein bestimmtes Maß anPflichtaltersverrentung.Ronald Klein, Director Global Ageing von The Geneva Associationund Autor des Berichts, merkt an: "Es ist schwierig, ein einziges,einheitliches berufliches Rentensystem zu schaffen, das in jedem Landzweckdienlich ist. Es ist jedoch von Vorteil für alle Parteien, zurPflicht zu machen, dass zumindest ein Teil der Säule II-Ersparnissein Altersrenten verwandelt werden, um dafür zu sorgen, dass dieRentner nicht unter die Armutsgrenze fallen."Links:- Vollständiger Bericht (https://www.genevaassociation.org/research-topics/global-ageing/annuitisation-retirement-income-lasts-lifetime?utm_source=pressreleasereport&utm_medium=media&utm_campaign=ageing+annuitisation)- Vierseitige Zusammenfassung (https://www.genevaassociation.org/research-topics/global-ageing/research-brief-annuitisation-retirement-income-lasts-lifetime?utm_source=pressreleasebrief&utm_medium=media&utm_campaign=ageing+annuitisation)- Hub für Versicherungen und Ruhestandseinkommen (https://www.genevaassociation.org/insurance-and-retirement-income?utm_source=pressreleasehub&utm_medium=media&utm_campaign=ageing+annuitisation)Pressekontakt:Daniel Perez-WhitakerDirector of Communications+41-44-200 4906daniel_perezwhitaker@genevaassociation.orgIsabel BarrattCommunications Manager+41-44-200-4996isabel_barratt@genevaassociation.orgOriginal-Content von: The Geneva Association, Zurich, übermittelt durch news aktuell