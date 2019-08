The Future of Food Conference 2019 (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Future":

Berlin (ots) -Am 17. September 2019 findet zum vierten Mal die Future of FoodConference von NGIN Food in Zusammenarbeit mit Ignore Gravity statt.Die Halbtags-Konferenz richtet sich an Startups, mittelständischeUnternehmen, Konzerne, Investoren und Innovatoren aus derLebensmittelbranche und bietet eine Plattform zur Inspiration undVernetzung.Bei der diesjährigen Future of Food Conference liegt der Fokuserneut auf der digitalen Bestandsaufnahme der Lebensmittelbranche. Invielfältigen Vorträgen geben ausgewählte Experten Einblicke in dieZukunftsthemen der Food-Branche und teilen ihr branchenspezifischesWissen. Zudem erwartet die Teilnehmer eine Startup Area mit deninnovativsten Food- und Food Tech-Trends.Time for RevolutionUnter dem Motto "Time for Revolution" widmen sich Experten auf derFuture of Food-Bühne und in Workshops revolutionären Food-Konzeptensowie der Frage, welche dieser Visionen in der Zukunft Bestand habenkönnen. Neben technologischen Neuerungen, haben dasGesundheitsbewusstsein des Verbrauchers und Nachhaltigkeit einengroßen Einfluss auf die Lebensmittelproduktion. Die Macht desVerbrauchers steigt, die Macht der Lebensmittelkonzerne geht zurück.Die gesamte Branche muss sich für neue Perspektiven öffnen.Wie u.a. Biotech die Nahrungsmittelindustrie revolutioniert, indemmit Hilfe von "Cellular Agriculture" Milchproteine ohne Küheentstehen, stellt Raffael Wohlgensinger, Gründer & CEO LegenDairyFoods, vor.Lukas Eichhammer, Gründer & CEO CBD [manufaktur], und Dr. LisaFeuerhake, Rechtsanwältin ZENK Rechtsanwälte, befassen sich mit derTrendzutat Cannabidiol (CBD) in Lebensmitteln und gehen der Frage aufden Grund, wie Startups in Europa mit den unklaren Reglementierungenumgehen.Einblicke in die Qualitätssicherung bei Lebensmitteln und diepolitischen Rahmenbedingungen für Getränke-Startups gibt PeterKowalsky, Gründer & CEO INJU, der auch schon das Kultgetränk BIONADEauf den Markt brachte.Außerdem dabei sind: Doreen Huber, Gründerin & CEO LEMONCAT, AndreKlan, Head of Finance Little Lunch, Dr. Simone K. Frey, Gründerin &CEO NUTRITION HUB, Hans Stier, Gründer & CEO Bonaverde sowie vieleweitere.Food und Food Tech in der Startup AreaNeben einem abwechslungsreichen Bühnenprogramm erwartet dieTeilnehmer eine Startup Area, in der Startups ihre Produkte aus denBereichen Food und Food Tech präsentieren und erklären. Vor Ort sindHow I Like mit ihrer Plattform, die mit Hilfe eines intelligentenKühlschranks, die Verpflegung am Arbeitsplatz revolutionieren soll,sowie air up mit ihrer Trinkflasche, die Wasser mit durch Duft-Podsaromatisierter Luft mischt und damit Geschmack ohne jegliche Zusätzeschafft. Ebenfalls dabei sind u.a. Wisefood mit ihrem essbarenTrinkhalm auf Apfeltrester-Basis, Raw Honey mit ihrem ökologischenHonig und Faitron mit ihrer innovativen und mobilen Lösungen zurErwärmung von Lebensmitteln.Als weiteres Highlight bietet das Speed-Networking die Möglichkeitzum Kennenlernen potenzieller Businesspartner.NGIN FoodNGIN ist die branchenspezifische Medienplattform der deutschenDigitalwirtschaft. Mit NGIN Food vernetzt Vertical Media Unternehmenund ihre Entscheider aus der Lebensmittelbranche und informiert zurelevanten Trends, Innovationen und Digitalisierungsthemen. VerticalMedia ist das Medienhaus der deutschen Digitalwirtschaft. Wir sindein Tochterunternehmen der Axel Springer SE und Anbieterverschiedener Online- und Offline-Plattformen wie Gründerszene.de mit1,4 Millionen Unique Usern. Wir bringen Menschen und Unternehmen zudigitalen Themen zusammen und weiter.Ignore GravityIgnore Gravity initiiert und begleitet Transformationsprozesse inUnternehmen. Mit Formaten wie Learning Journeys,Leadership-Konferenzen, Innovationscamps und Accelerator-Programmenunterstützt Ignore Gravity den nachhaltigen Wandel und die Erneuerungvon mittelständischen Unternehmen und internationalen Konzernen. Siesind stark in der Berliner Startup-Community verwurzelt und fördernden Austausch zwischen etablierten Unternehmen und jungen Gründern.Links:https://conference.ngin-food.com/https://verticalmedia.com/https://www.gruenderszene.de/https://www.ignore-gravity.com/Pressekontakt:Vertical Media GmbHLisa KühneCommunications ManagerTel: 030 921 025 394E-Mail: events@ngin-food.comOriginal-Content von: Vertical Media GmbH, übermittelt durch news aktuell