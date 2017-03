The Forrester Wave: Couchbase ist Strong Performer bei In-Memory-Datenbanken

Mountain View, Kalif. (ots) - Couchbase erreicht höchstmöglicheBewertung in den Kategorien Skalierbarkeit, Ability to Execute, OpenSource, Lizensierung und Anwendungsfälle.Couchbase, Inc. wird von Forrester Research Inc. in der aktuellenMarktanalyse "The Forrester Wave: In-Memory Databases, Q1 2017" alsStrong Performer bewertet. Forrester ermittelte die 13 bedeutendstenUnternehmen und bewertete sie anhand von 24 Kriterien. Couchbaseerhielt bei seinem ersten Erscheinen in der Forrester Wave auf Anhiebdie höchstmögliche Bewertung in den Kategorien Skalierbarkeit,Ability to Execute, Open Source sowie Lizensierung undAnwendungsfälle.Dem Bericht zufolge ist eine In-Memory-Datenbank nicht mehr nurein "Nice-to-Have", sondern ein entscheidender Faktor, der innovativeTransaktionen sowie Analysen und betriebliche Auswertungenunterstützt. Moderne In-Memory-Datenbanken verändern die Art undWeise, wie Entscheider Anwendungen bauen und liefern. Zudemtransformieren sie Analysepraktiken, Vorhersagemodelle und dasBusiness Transaction Management."Couchbase arbeitet als echte "System of Engagement"-Datenbank undliefert die grundlegende In-Memory-Technologie, die Unternehmen fürihre digitale Innovation benötigen", erklärt Bob Wiederhold, CEO vonCouchbase. "Entscheider stehen unter zunehmendem Druck,leistungsstarken, skalierbaren und vereinfachten Datenzugriff aufihre Anwendungen zu ermöglichen. Bei Couchbase möchten wir für unsereKunden diese komplexen Herausforderungen vereinfachen undautomatisieren. Wir sind stolz darauf, in der aktuellen ForresterWave als Strong Performer anerkannt worden zu sein. Demnach bietetCouchbase eine skalierbare NoSQL In-Memory-Datenbank. Mit CouchbaseServer, einer Open-Source NoSQL Key-Value- und Dokumentendatenbank,liefern wir In-Memory-Technologie für Unternehmen, die höhereLeistung, Multi-Model-Ansätze, Skalierung und vereinfachtenDatenzugriff für ihre Anwendungen benötigen. Unternehmen nutzenCouchbase bereits, um soziale und mobile Apps, Inhalte undMetadaten-Stores sowie eCommerce- und Online-Gaming-Anwendungenaufzusetzen. Couchbase bietet volle Unterstützung für Dokumente, einflexibles Datenmodell, Indizierung, Volltextsuche undMapReduce-Funktionen für die Echtzeit-Analyse."Medienkontakt:Kafka Kommunikation GmbH & Co. KGMatthias Baldhauf / Ferdinand KunzMBaldauf@kafka-kommunikation.deFkunz@kafka-kommunikation.de089 747 470 580Original-Content von: Couchbase, übermittelt durch news aktuell