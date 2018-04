London (ots) -Deutschland war lange geprägt von einer traditionellen kulturellenIdentität, einer harmonischen und egalitären Gesellschaft, tiefverwurzelten Produktionsstärken, konsensorientierter Politik und -auf internationaler Ebene - wirtschaftlicher Durchsetzungskraftverbunden mit militärischer Zurückhaltung. Aber jetzt hat sich dasDreiparteiensystem der Nachkriegszeit in ein Sechsparteiensystemverwandelt, und die Ankunft von Hunderttausenden von Einwanderernverwandelt eine relativ homogene Nation in eine multiethnische undmultikulturelle. The Economists Special Report zeigt eine Reihe vonHindernissen für das politische System, die deutsche Identität, ihreGesellschaft, Industrie und Außenpolitik auf. AllesHerausforderungen, die es zu bewältigen gilt.Im Special Report "The new Germans" (http://ots.de/fhHTD2)beurteilt Jeremy Cliffe, Berliner Büroleiter von The Economist, fünfgrundlegende Herausforderungen, mit denen die Nation konfrontiertwird:Politik: Die Wahl in Deutschland führte zu einem zersplittertenBundestag und beispiellosen sechsmonatigen Koalitionsgesprächen. DasErgebnis ist eine schwache GroKo und Angela Merkels letztes Kapitelihrer Kanzlerschaft. Europas größte Volkswirtschaft steht am Randeeiner neuen politischen Ära, die von weniger ruhiger undkonsensorientierter Politik - für die sie bisher bekannt war - undmehr Konfrontation und Debatte geprägt ist.Identität: Die Ankunft von Hunderttausenden von Einwanderernverwandelt eine relativ homogene Nation in eine multiethnische undmultikulturelle. Die Integration der Neuankömmlinge wird ein langerund anspruchsvoller Prozess werden. Deutschland wird zumEinwanderungsland und nimmt eine pluralistischere Identität an. Inanderer Hinsicht, wie etwa bei den Geschlechterrollen, wird dieGesellschaft auch entspannter und offener.Soziale Spaltung: Der demografische und wirtschaftliche Wandelführt zu einer stärkeren Spaltung des Landes. Ein neuer undaufkeimender Niedriglohnsektor, die ungleichen Auswirkungen derGlobalisierung und eine wachsende Wertevielfalt führen zu neuenSpannungen zwischen Stadt und Land, Arm und Reich, Zentrum undPeripherie und treiben die politische Fragmentierung voran.Industrie: Die wichtigsten Industrien des Landes sind nach wie vorWeltklasse, stehen aber vor einer intensiven Transformationsphase.Betrügereien bei Emissionstests und der falsche Fokus aufDieselmotoren werfen weitreichende Fragen über das deutscheUnternehmensmodell auf. Wachstumsbereiche wie die digitale Wirtschaftund Dienstleistungen bleiben unterentwickelt, und technologischeUmbrüche könnten die industriellen Hochburgen des Landesbeispiellosen Disruptionen aussetzen.Außenpolitik: Die Welt erwartet immer mehr von Deutschland. InEuropa kollidiert Deutschlands jahrzehntelanges Beharren auf derfinanziellen Kontrolle mit den Ambitionen des französischenPräsidenten Emmanuel Macron für die Eurozone. Und der langjährigePazifismus stößt auf die Forderung von Präsident Donald Trump, dassEuropa mehr zu seiner eigenen Sicherheit beitragen soll, sowie aufwachsende Bedrohungen am Rande des Kontinents.Dieses offenere, weltgewandtere und pluralistischere Land verlangtvon seinen politischen Führern neue Impulse, aber das Programm derneuen Regierung ist relativ anspruchslos. Inzwischen stehen neuepolitische Akteure und eine jüngere, ambitioniertere Generation vonNachwuchsführungskräften in den Startlöchern. Die vierte undwahrscheinlich letzte Amtszeit von Angela Merkel könnte sich auch alsihre schwierigste erweisen.Den vollständigen Special Report finden Sie im Laufe des heutigenTages hier: https://www.economist.com/sections/special-reportsThe Economist:Mit einer wachsenden internationalen Print- und Digitalauflage(aktuell rund 1,55 Millionen) und seinen aufschlussreichen Analysenund Meinungen über jeden Aspekt des aktuellen Weltgeschehens, ist TheEconomist einer der angesehensten und meistgelesenenNachrichtenmagazine. Die Zeitschrift berichtet über Politik,Wirtschaft, Wissenschaft und Technik sowie Bücher und Kunst, undschließt jede Woche mit einem Nachruf. Die Website Economist.combietet Artikel aus den vergangenen zehn Jahren und zusätzlicheInhalte wie Blogs, Debatten und Audio sowie Video-Programme, die nurOnline erhältlich sind. The Economist steht Lesern auch auf Android,iPhone oder iPad-Geräten zum Download zur Verfügung.(www.economist.com)Jeremy Cliffe steht Ihnen für Kommentare und Interviews zumSpecial Report "The new Germans" zur Verfügung. Wenden Sie sichhierfür bitte an:Pressekontakt:Christoph Lapczynaplümer)communicationsPR | Content | ConsultancyFriedensallee 27 | 22765 HamburgTel: +49 (0) 40 790 21 89 90E-Mail: cl@pluecom.deOriginal-Content von: The Economist, übermittelt durch news aktuell