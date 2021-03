The Draft: IeAD und InStudio Ventures fördern Innovationen!

IeAD und InStudio Ventures gaben am Dienstag eine neue Partnerschaft bekannt: The Draft, eine Initiative, die globale Sporttechnologie-Innovationen unterstützen wird.

Was geschah

In dem Bestreben, das traditionelle Venture-Capital-Modell zu durchbrechen und sich auf Venture-Building als die Zukunft für Sporttechnologie-Investitionen zu konzentrieren, gründen IeAD und InStudio, zwei große Macher in der Sportindustrie, einen in den USA ansässigen Seed- und Venture-Capital-Fonds.

