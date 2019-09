The Digital Leaders Fund: Cashquote reduziert – „bessere Investmentchancen als noch vor einem Jahr“

Der Digital Leaders Fund investiert in sogenannte Digital Leaders, die häufig Tech-Werte sind. Aktuell finden Branchenmessen wie die ifa in Berlin und die IAA in Frankfurt statt. Muss man als Tech-Investor da vor Ort sein? Stefan Waldhauser spricht im Interview über Neuzugang Square, Geheimtipp Opera und die Frage, ob chinesische Tech-Werte wie Baidu gerade Schnäppchen sind oder man lieber ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung