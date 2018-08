"The Deuce" kehrt im September mit zweiter Staffel zurück zu Sky (FOTO)

Unterföhring (ots) -- Acht neue Episoden parallel zur US-Ausstrahlung auf Sky Ticketverfügbar- In der Nacht vom 9. auf den 10. September wahlweise auf Deutsch undEnglisch auf Sky Ticket, Sky Go und auf Abruf sowie abends auf SkyAtlantic HD- Von den "The Wire"-Machern David Simon und George Pelecanos- Mit Maggie Gyllenhaal ("Crazy Heart") und James Franco ("127Hours") in den HauptrollenDie neunteilige Serie "The Deuce" von den "The Wire"-SchöpfernDavid Simon und George Pelecanos geht in eine weitere Runde. Diezweite Staffel startet in der Nacht vom 9. auf den 10. Septemberparallel zur US-Ausstrahlung, wahlweise auf Deutsch oder im Originalauf Sky Ticket und Sky Go sowie auf Abruf. Nur wenige Stunden später,am Montagabend, ist "The Deuce" ab 20.15 Uhr auch auf Sky Atlantic HDzu sehen. Die erste Staffel wird am Sonntag, 9. September ab 16.45Uhr noch einmal als Marathon auf Sky Atlantic HD ausgestrahlt.Über "The Deuce":Auch in der zweiten Staffel der hochgelobten Dramaserie, diegleichzeitig faszinierende Charakterstudie, authentischesSittengemälde und ein fesselndes Porträt New Yorks der 1970er-Jahreist, spielen Maggie Gyllenhaal und James Franco die Hauptrollen. Dieneuen Episoden beginnen mit einem Zeitsprung in das Jahr 1978, in dieÄra von Punk, Disco und dem unaufhaltsamen Aufstieg derPornoindustrie.Die beiden Serienschöpfer, Drehbuchautoren und Showrunner, DavidSimon ("The Wire") und George Pelecanos lassen mit "The Deuce" dasschmutzige New York der 70er-Jahre wiederauferstehen. Die beidenHauptdarsteller Maggie Gyllenhaal und James Franco fungieren auch alsausführende Produzenten.Facts:Originaltitel: "The Deuce", Dramaserie, 9 Episoden,à ca. 60Minuten, USA 2018. Regie: u.a. Alex Hall, Steph Green. Schöpfer,Drehbuchautoren und Produzenten: David Simon, George Pelecanos.Ausführender Produzenten Maggie Gyllenhaal, James Franco. Darsteller:James Franco, Maggie Gyllenhaal, Margarita Levieva, Chris Bauer,Chris Coy, Lawrence Gilliard Jr.Ausstrahlungstermine:In der Nacht vom 9. auf den 10. September, parallel zurUS-Ausstrahlung, wahlweise auf Deutsch oder im Original auf SkyTicket, Sky Go und auf Abruf Ab 10. September immer montags um 20.15Uhr auf Sky Atlantic HD. Staffel eins als Marathon am 9. September ab16.45 Uhr auf Sky Atlantic HD.Über Sky Atlantic HD:Sky Atlantic HD zeigt die herausragenden Programme von HBO, demerfolgreichsten US-Premiumsender. Neben bei Kritikern und Zuschauerngleichermaßen beliebten Serien wie "Die Sopranos", "Six Feet Under -Gestorben wird immer" und "The Wire" gibt es exklusive TV-Premierender neuesten HBO-Produktionen wie "Westworld" und "Game of Thrones -Das Lied von Eis und Feuer" zu sehen. Darüber hinaus präsentiert SkyAtlantic HD außergewöhnliche Serien von Showtime, wie z.B."Billions", Sky Original Productions aus Italien und UK, wie"Gomorrha - Die Serie" oder "Britannia" sowie ausgewählteProduktionen wie "Der Mord an Gianni Versace: American Crime Story"und "House of Cards". Alle Serien sind sowohl in Deutsch als auch inenglischer Originalfassung verfügbar. Darüber hinaus werdenausgewählte Inhalte plattformunabhängig auf Abruf bereitgestellt undkönnen somit völlig flexibel abgerufen werden. Sky Ticket ist alseigenständiger Service - mit monatlicher Laufzeit - der flexible Wegzu Premium-Inhalten von Sky.Diese Mitteilung ist im Internet unter www.info.sky.de abrufbar.Weitere Informationen finden Sie zudem unter www.sky.de/serie sowieauf der Facebookseite https://www.facebook.com/SkySerienDE/.Das neue SkyAb Mai dürfen sich Sky Kunden in Deutschland und Österreich aufEuropas bestes Entertainment-Erlebnis freuen. Sky wird einfacher,schneller, besser und schöner als je zuvor. Nach der bereitserfolgten Erneuerung der Services Sky Go, Sky Kids und Sky+ Homeerreicht die Innovationsoffensive mit Sky Q und ab Mitte Mai mit demneuen Sky Ticket ihren ersten Höhepunkt. Das neue Sky stelltkonsequent die Wünsche der Zuschauer in den Mittelpunkt, sei es überneue und verbesserte Produkte und Services für jeden Kunden, eineeinfachere und übersichtlichere Angebotsstruktur, sowie neueinnovative Partnerschaften und exklusiven Content für Sky Kunden.Über Sky Deutschland:Mit rund 5,2 Millionen Kunden und einem Jahresumsatz von 2,3Milliarden Euro gehört Sky in Deutschland und Österreich zu denführenden Entertainment-Unternehmen. Das Programmangebot besteht ausLive-Sport, Spielfilmen, Serien, Shows, Kinderprogrammen undDokumentationen. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring beiMünchen ist Teil von Europas führender Unterhaltungsgruppe Sky plc.Über 23 Millionen Kunden in sieben Ländern sehen die exklusivenProgramme von Sky, wann immer und wo immer sie wollen (Stand: Juni2018).