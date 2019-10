The Dark Tenor kommt ins Alexa / Live Akustik Performance und Autogrammstunde (FOTO)

Berlin (ots) -Gänsehaut garantiert! Am Samstag dem 12. Oktober kommt The DarkTenor ins ALEXA, das Shopping- und Freizeitcenter am Alexanderplatz.Ab 17 Uhr stellt der ausgebildete Opernsänger in einem Kurzauftrittsein erstes Live-Album "Alive - 5 Years" vor, das am 11. Oktobererscheint. Seit fünf Jahren schon gelingt es dem Sänger, die cooleSeite der Klassik zu zeigen, sie aus der elitären Ecke zu holen undvielen Menschen nahezubringen. Fans des Crossovers aus Klassik undPop dürfen sich auch auf die anschließende Autogrammstunde mit demKünstler freuen:Live Akustik Performance und Autogrammstunde von The Dark TenorSamstag, 12. Oktober 2019, ab 17:00 Uhr Media Markt Bühne im ALEXA(Metropolis Court) im ALEXA, Grunerstraße 20, 10179 Berlin"Wir freuen uns sehr, den erfolgreichen Musiker The Dark Tenor imALEXA zu begrüßen. Dank solcher Starauftritte bieten wir unserenKunden und Besuchern neben einem attraktiven Shoppingangebot auchunvergessliche Erlebnisse, die unser Center zum Place-to-be im HerzenBerlins machen", sagt Oliver Hanna, Center Manager des ALEXA.Seit 2014 begeistert The Dark Tenor als Grenzgänger zwischenklassischer und moderner Musik. Der amerikanische Sänger undSongwriter integriert weltbekannte klassische Themen in das aktuelleSoundgewand von Rock- und Popsongs und begeistert damit Jugendlicheund Erwachsene gleichermaßen. Brachiale Sounds, epochale Shows undfiligrane Gefühlsmomente zeichnen seine Musik aus. Gestartet ist TheDark Tenor als ein Projekt, in dem der Künstler seineunterschiedlichen musikalischen Leidenschaften fusionieren konnte. Inden vergangenen Jahren ist daraus die Vision geworden, klassischeMusik für alle zugänglich zu machen. Auf vielen Tourneen durchDeutschland, Österreich und die Schweiz sowie mit goldveredelten undchartplatzierten Albumveröffentlichungen konnte der Künstler seineMagie auf die Zuschauer übertragen und viele Menschen begeistern. Nunfreut sich The Dark Tenor, seinen Fans für ihre Unterstützung undTreue zu danken und ihnen sein Live-Album zu präsentieren. Here itis!Pressekontakt:Pressebüro ALEXA:Birgit C. NeumannB.C Neumann PRTel.: +49.0203.41.930-680E-Mail: alexa@neumann-pr.deOriginal-Content von: Alexa Shoppingcenter, übermittelt durch news aktuell