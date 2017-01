The Dalmore bringt 50 Jahre alten Single Malt auf den Markt, um die pionierhafte Whisky-Herstellung von Richard Paterson über ein halbes Jahrhundert hinweg zu feiern

Glasgow, Schottland (ots/PRNewswire) -Der ultimative, luxuriöse 50-jährige Single Malt wurde vom Hause"The Dalmore" entwickelt, um ein außergewöhnlich seltenes Aroma miteiner Champagner-Endnote vom Anwesen Henri Giraud zu erzielen unddamit das 50. Jahr des Brennmeisters Richard Paterson in derWhisky-Industrie zu feiern.Zur Multimedia-Pressemitteilung gelangen Sie hier:http://www.multivu.com/players/uk/8016351-the-dalmore-50-single-malt-richard-patersonAngesichts der Feierlichkeiten zum 50. Jubiläum von RichardPaterson wurde der 50-jährige Single Malt von The Dalmore inZusammenarbeit mit vier weiteren legendären Luxushäusern sorgfältigund in limitierter Auflage hergestellt, als passender Tribut fürjedes Jahr seiner illustren Karriere.Es wurde eine für 50 Karaffen ausreichende Menge hergestellt, dieauf Bestellung manuell abgefüllt wird. Der "The Dalmore 50" ist inamerikanischen Weißeichenfässern, Matusalem Oloroso-Sherryfässern ausder weltbekannten Gonzalez Byass Bodega und Colheita-Port-Rohren ausder portugiesischen Douro-Region gereift, bevor er 50 Tage lang inseltenen Champagnerfässern des Anwesens Henri Giraud gelagert wurde,um eine letzte Verfeinerung zu erhalten.Paterson entschied sich nicht zufällig für diese Champagnerfässer.Das Familienanwesen Henri Giraud gilt als einer der verborgenenSchätze der Region und wird regelmäßig von Fachleuten aus aller Weltgelobt, da es zu einem der wenigen Champagnerhäuser zählt, das seineWeine noch in Fässern reifen lässt. Die ausgewählten Fässer habeneine einzigartige Intensität und aromatische Komplexität, die für denHolzton sorgen, den Paterson benötigte, um diese außergewöhnlicheNote zu kreieren.Zur Aufbewahrung dieses einzigartigen Whiskys haben die Meisterdes prestigeträchtigen französischen Kristallhauses Baccaratausgefeilte Kristallkaraffen hergestellt, die jeweils in einemGeschenketui präsentiert werden, das von den geschickten Möbelmachernvon LINLEY entworfen und gefertigt wurde.Schließlich wird jedes Dekantiergefäß mit einem Hirsch aus solidemSilber geschmückt, der von der Silberschmiede Hamilton & Inches,einem königlichen Hoflieferanten, entworfen wurde.Richard Paterson, Brennmeister bei The Dalmore, sagte dazu: "Diesist ein besonderes Jahr für mich, daher habe ich beschlossen, diesenWhisky in einem Champagnerfass zu verfeinern, da dieses herrlicheGetränk gleichbedeutend mit festlichen Anlässen ist."Die Vereinigung von Champagner mit Matusalem Oloroso Sherry undPort ist möglicherweise das bisher beste Beispiel für unsereInnovationsfähigkeit, sowohl bei der Reifung als auch bei derFassbearbeitung, bei gleichzeitiger Erhaltung der einzigartigenAromen des The Dalmore."Pressekontakt:Jenna Ciancia unter der E-Mail jciancia@webershandwick.com oder anRory Brown unter der E-Mail rory.brown@webershandwick.com bzw. unterder Telefonnummer +44-131-556-6649.(Photo:http://mma.prnewswire.com/media/454254/Domaine_Henri_Giraud.jpg )Video:http://www.multivu.com/players/uk/8016351-the-dalmore-50-single-malt-richard-patersonOriginal-Content von: The Dalmore, übermittelt durch news aktuell